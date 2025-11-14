https://sarabic.ae/20251114/مصر-تستهدف-الوصول-بنسبة-الطاقة-المتجددة-إلى-أكثر-من-42-عام-2030-1107112172.html
مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% عام 2030
كشف وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، محمود عصمت، أن بلاده تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% عام 2030. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد بيان للرئاسة الوزراء المصرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مصر تستهدف الوصول إلى ما يزيد على 65% عام 2040، مع حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري بوفد من البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها.بحث الاجتماع سبل التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، مع العمل على توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في مصر، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة.وناقش الاجتماع الثنائي "المساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية".وشدد عصمت على أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.وأشار الوزير المصري إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع السعودية، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لافتا إلى مشاريع الربط مع اليونان وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
كشف وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، محمود عصمت، أن بلاده تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 42% عام 2030.
وأفاد بيان للرئاسة الوزراء المصرية، صباح اليوم الجمعة، بأن مصر تستهدف الوصول إلى ما يزيد على 65% عام 2040، مع حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري بوفد من البنك الدولي برئاسة ألمود ويتس المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها.
13 سبتمبر 2021, 15:32 GMT
بحث الاجتماع سبل التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، مع العمل على توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في مصر، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع المثلى في قدرات التوليد الكهربائية لمجابهة الأحمال وكميات الطاقة الكهربائية المتوقعة.
وناقش الاجتماع الثنائي "المساعدة في اختيار التكنولوجيات المستخدمة واستكمال التقييم الاقتصادي كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية".
وتناول الاجتماع خطة إعادة الهيكلة والتحول الرقمي ودور القطاع الخاص وريادته لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسر لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وشدد عصمت على أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا وآسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وأشار الوزير المصري إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع السعودية، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، لافتا إلى مشاريع الربط مع اليونان وإيطاليا، كمشروعات مهمة يجرى العمل على تنفيذها وتستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.