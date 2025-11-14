https://sarabic.ae/20251114/مفاوضات-لتوريد-توربينات-غاز-إلى-سوريا-ودولة-عربية-تدرس-المنافسة-1107106597.html

مفاوضات لتوريد توربينات غاز إلى سوريا... ودولة عربية تدرس المنافسة

تجري الحكومة السورية مفاوضات مع شركتين عالميتين لتوريد توربينات غاز ضمن مشروع إعادة إعمار قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة جراء الحرب الأهلية المستمرة لأكثر من عقد. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الجمعة، بأن هذه المحادثات مع شركتي "جنرال إلكتريك فيرنوفا" الأميركية و"سيمنس إنرغي" الألمانية تهدف إلى توفير توربينات غاز ضمن مشروع بقيمة 7 مليارات دولار، ينفذه تحالف بقيادة شركة "أورباكون" القابضة القطرية.ويتضمن هذا المشروع بناء 4 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، في وقت تسعى سوريا إلى استقطاب خبرات الشركات الغربية في مجال التوربينات الغازية، وتشمل العقود المزمعة توريد البنية التحتية الحيوية لشبكة الكهرباء، وهو ما يعزز فرص الاستثمار أمام الشركات المتقدمة، ويضعها في طليعة إعادة إعمار قطاع الطاقة.وتأتي هذه المفاوضات في وقت تدرس فيه الجزائر المنافسة على توريد توربينات غاز إلى سوريا، حيث عرضت سابقا خبراتها على وزارة الطاقة السورية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم وتوريد توربينات غاز إلى سوريا إذا اقتضت الحاجة.وأشارت المنصة إلى أن "مصنع جنرال إلكتريك الجزائر قادر على إنتاج توربينات عالية الكفاءة بأسعار تنافسية، وهو ما يجعلها جاهزة لدخول السوق السورية في أيّ وقت، ورغم عدم وجود محادثات حالية مع دمشق، فإن الجزائر مستعدة لتوقيع عقد فور توافر الشروط المناسبة لتوريد التوربينات".ويهدف العرض الجزائري إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة، بما يدعم إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في سوريا، حيث مكن أن تؤدي دورا مهما في استقرار الشبكة الكهربائية السورية، خاصة مع ازدياد الطلب على الكهرباء في المناطق المحرومة منذ الحرب.ويشار إلى أن الجزائر تمتلك خبرة طويلة في تصنيع التوربينات الغازية، خاصة من خلال مصنع جنرال إلكتريك الذي ينتج توربينات عالية الكفاءة، كما تسعى الجزائر لتوسيع صادراتها في مجال الطاقة عبر تقديم توربينات بأسعار تنافسية، لتعزيز موقعها في أسواق المنطقة ودعم الدول الساعية لإعادة بناء شبكاتها الكهربائية.

