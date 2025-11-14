مفاوضات لتوريد توربينات غاز إلى سوريا... ودولة عربية تدرس المنافسة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تجري الحكومة السورية مفاوضات مع شركتين عالميتين لتوريد توربينات غاز ضمن مشروع إعادة إعمار قطاع الطاقة الذي تضرر بشدة جراء الحرب الأهلية المستمرة لأكثر من عقد.
وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الجمعة، بأن هذه المحادثات مع شركتي "جنرال إلكتريك فيرنوفا" الأميركية و"سيمنس إنرغي" الألمانية تهدف إلى توفير توربينات غاز ضمن مشروع بقيمة 7 مليارات دولار، ينفذه تحالف بقيادة شركة "أورباكون" القابضة القطرية.
ويتضمن هذا المشروع بناء 4 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، في وقت تسعى سوريا إلى استقطاب خبرات الشركات الغربية في مجال التوربينات الغازية، وتشمل العقود المزمعة توريد البنية التحتية الحيوية لشبكة الكهرباء، وهو ما يعزز فرص الاستثمار أمام الشركات المتقدمة، ويضعها في طليعة إعادة إعمار قطاع الطاقة.
وتأتي هذه المفاوضات في وقت تدرس فيه الجزائر المنافسة على توريد توربينات غاز إلى سوريا، حيث عرضت سابقا خبراتها على وزارة الطاقة السورية لدعم تطوير قطاع الكهرباء، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم وتوريد توربينات غاز إلى سوريا إذا اقتضت الحاجة.
وأشارت المنصة إلى أن "مصنع جنرال إلكتريك الجزائر قادر على إنتاج توربينات عالية الكفاءة بأسعار تنافسية، وهو ما يجعلها جاهزة لدخول السوق السورية في أيّ وقت، ورغم عدم وجود محادثات حالية مع دمشق، فإن الجزائر مستعدة لتوقيع عقد فور توافر الشروط المناسبة لتوريد التوربينات".
ويهدف العرض الجزائري إلى تعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الطاقة، بما يدعم إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في سوريا، حيث مكن أن تؤدي دورا مهما في استقرار الشبكة الكهربائية السورية، خاصة مع ازدياد الطلب على الكهرباء في المناطق المحرومة منذ الحرب.
ويشار إلى أن الجزائر تمتلك خبرة طويلة في تصنيع التوربينات الغازية، خاصة من خلال مصنع جنرال إلكتريك الذي ينتج توربينات عالية الكفاءة، كما تسعى الجزائر لتوسيع صادراتها في مجال الطاقة عبر تقديم توربينات بأسعار تنافسية، لتعزيز موقعها في أسواق المنطقة ودعم الدول الساعية لإعادة بناء شبكاتها الكهربائية.
