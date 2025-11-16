https://sarabic.ae/20251116/دولة-عربية-ترفع-استثماراتها-في-تحلية-المياه-لضمان-أمنها-المائي-1107169357.html

دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي

دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي

سبوتنيك عربي

يعمل المغرب على تعزيز استراتيجيته في مجال تحلية مياه البحر كحل طويل الأمد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه وضمان أمنه المائي، في ظل التحديات المناخية وندرة... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-16T18:39+0000

2025-11-16T18:39+0000

2025-11-16T18:39+0000

أخبار المغرب اليوم

المغرب العربي

الجفاف

تحلية مياه البحر

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/79/1013487964_0:568:1995:1690_1920x0_80_0_0_f38c094cf8736c866a209c8baf419017.jpg

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استثمارات المملكة في هذا القطاع ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والاعتماد المتنامي على الطاقات المتجددة.ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتطور التقني، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه المستدامة في المدن الكبرى وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، بحسب ماذكرته وسائل إعلام مغربية.ويشير التقرير أيضاً إلى أن التطور التقني في هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على تقنية التناضح العكسي التي شهدت تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة وأداء الأغشية، إلى جانب دمج الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وقد أدى ذلك إلى إطالة عمر المحطات وتقليل تكاليف الصيانة بفضل أنظمة التشغيل الآلي والمعالجة المسبقة المتقدمة.ويبرز ضمن المشاريع الكبرى محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات التي ستوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى مشروع محطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ قدرة محطة آسفي نحو 86.4 ألف متر مكعب يومياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة المغرب لرفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.

https://sarabic.ae/20251115/انعكاسات-بيئية-واقتصادية-كبيرة-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-الجفاف-على-المغرب-1107145724.html

https://sarabic.ae/20240128/استمرار-الجفاف-يهدد-قطاعات-عدة-في-المغرب-ما-حجم-التأثير؟-1085516456.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, الجفاف, تحلية مياه البحر, أخبار العالم الآن, العالم