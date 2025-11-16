https://sarabic.ae/20251116/دولة-عربية-ترفع-استثماراتها-في-تحلية-المياه-لضمان-أمنها-المائي-1107169357.html
دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استثمارات المملكة في هذا القطاع ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والاعتماد المتنامي على الطاقات المتجددة.ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتطور التقني، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه المستدامة في المدن الكبرى وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، بحسب ماذكرته وسائل إعلام مغربية.ويشير التقرير أيضاً إلى أن التطور التقني في هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على تقنية التناضح العكسي التي شهدت تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة وأداء الأغشية، إلى جانب دمج الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وقد أدى ذلك إلى إطالة عمر المحطات وتقليل تكاليف الصيانة بفضل أنظمة التشغيل الآلي والمعالجة المسبقة المتقدمة.ويبرز ضمن المشاريع الكبرى محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات التي ستوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى مشروع محطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ قدرة محطة آسفي نحو 86.4 ألف متر مكعب يومياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة المغرب لرفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.
يعمل المغرب على تعزيز استراتيجيته في مجال تحلية مياه البحر كحل طويل الأمد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه وضمان أمنه المائي، في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استثمارات المملكة في هذا القطاع ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والاعتماد المتنامي على الطاقات المتجددة.
وبحسب بيانات منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء المغربية، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تحلية المياه من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى850 مليون دولار في عام 2033، بمعدل نمو سنوي يناهز 8.74%، وفق تقرير لمكتب دراسات الدولي.
ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتطور التقني، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه
المستدامة في المدن الكبرى وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، بحسب ماذكرته وسائل إعلام مغربية.
كما يؤكد التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع تحلية المياه بعدد من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وأغادير وآسفي، والتي أدرجتها الحكومة ضمن استراتيجيتها المائية لمواجهة فترات الجفاف الطويلة. وتسهم هذه الشراكات في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء، رغم تحديات الكلفة العالية والتنفيذ التقني وتوفير توزيع منصف للمياه.
ويشير التقرير أيضاً إلى أن التطور التقني في هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على تقنية التناضح العكسي التي شهدت تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة وأداء الأغشية، إلى جانب دمج الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وقد أدى ذلك إلى إطالة عمر المحطات وتقليل تكاليف الصيانة بفضل أنظمة التشغيل الآلي والمعالجة المسبقة المتقدمة.
ويبرز ضمن المشاريع الكبرى محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات التي ستوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى مشروع محطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ قدرة محطة آسفي نحو 86.4 ألف متر مكعب يومياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة المغرب
لرفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.