دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استثمارات المملكة في هذا القطاع ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والاعتماد المتنامي على الطاقات المتجددة.ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتطور التقني، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه المستدامة في المدن الكبرى وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، بحسب ماذكرته وسائل إعلام مغربية.ويشير التقرير أيضاً إلى أن التطور التقني في هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على تقنية التناضح العكسي التي شهدت تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة وأداء الأغشية، إلى جانب دمج الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وقد أدى ذلك إلى إطالة عمر المحطات وتقليل تكاليف الصيانة بفضل أنظمة التشغيل الآلي والمعالجة المسبقة المتقدمة.ويبرز ضمن المشاريع الكبرى محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات التي ستوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى مشروع محطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ قدرة محطة آسفي نحو 86.4 ألف متر مكعب يومياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة المغرب لرفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.
دولة عربية ترفع استثماراتها في تحلية المياه لضمان أمنها المائي

18:39 GMT 16.11.2025
© Sputnik . Iosif Budnevich / الانتقال إلى بنك الصوروحدة لتحلية المياه المالحة
وحدة لتحلية المياه المالحة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Iosif Budnevich
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يعمل المغرب على تعزيز استراتيجيته في مجال تحلية مياه البحر كحل طويل الأمد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه وضمان أمنه المائي، في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد المائية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استثمارات المملكة في هذا القطاع ستتضاعف خلال السنوات العشر المقبلة، مستفيدة من التطور التكنولوجي والاعتماد المتنامي على الطاقات المتجددة.

وبحسب بيانات منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة التجهيز والماء المغربية، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تحلية المياه من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى850 مليون دولار في عام 2033، بمعدل نمو سنوي يناهز 8.74%، وفق تقرير لمكتب دراسات الدولي.

الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
انعكاسات بيئية واقتصادية كبيرة… اقتصادي يوضح لـ"سبوتنيك" تداعيات الجفاف على المغرب
أمس, 20:04 GMT
ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ندرة المياه، وزيادة الاستثمارات الحكومية، والتطور التقني، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المياه المستدامة في المدن الكبرى وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، بحسب ماذكرته وسائل إعلام مغربية.
كما يؤكد التقرير أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع تحلية المياه بعدد من المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وأغادير وآسفي، والتي أدرجتها الحكومة ضمن استراتيجيتها المائية لمواجهة فترات الجفاف الطويلة. وتسهم هذه الشراكات في تعزيز الابتكار وتحسين الأداء، رغم تحديات الكلفة العالية والتنفيذ التقني وتوفير توزيع منصف للمياه.
الجفاف في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
استمرار الجفاف يهدد قطاعات عدة في المغرب.. ما حجم التأثير؟
28 يناير 2024, 21:37 GMT
ويشير التقرير أيضاً إلى أن التطور التقني في هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على تقنية التناضح العكسي التي شهدت تحسينات كبيرة في كفاءة الطاقة وأداء الأغشية، إلى جانب دمج الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح. وقد أدى ذلك إلى إطالة عمر المحطات وتقليل تكاليف الصيانة بفضل أنظمة التشغيل الآلي والمعالجة المسبقة المتقدمة.
ويبرز ضمن المشاريع الكبرى محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء–سطات التي ستوفر نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً لنحو 7.5 مليون شخص، إضافة إلى مشروع محطة الناظور بطاقة 250 مليون متر مكعب سنوياً، بينما تبلغ قدرة محطة آسفي نحو 86.4 ألف متر مكعب يومياً. وتندرج هذه المشاريع ضمن خطة المغرب لرفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى 1.7 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030.
