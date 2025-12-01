https://sarabic.ae/20251201/مصر-تعلن-عن-تصنيع-أجزاء-من-طائرة-رافال-محليا-1107668751.html

مصر تعلن عن تصنيع أجزاء من طائرة رافال محليا

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر، لأول مرة، تصنيع أجزاء من جناح الطائرة رافال في مصانعها. 01.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال مشاركتها في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية ايديكس 2025، مشيرة إلى أنها حققت إنجازاً استراتيجياً في مجال صناعة الطائرات. وأضافت أنه "تم اعتماد شركة "داسو" (Dassault) الفرنسية لمصانع الهيئة العربية للتصنيع رسمياً كأحد سلاسل الإمداد العالمية لتصنيع العديد من أجزاء الطائرات، في خطوة تؤكد الثقة الدولية في الجودة المصرية".وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.تنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.

