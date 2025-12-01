https://sarabic.ae/20251201/بمشاركة-روسية-كبيرة-السيسي-يفتتح-معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025يدقق-ولا-ينشر-1107665728.html
بمشاركة روسية كبيرة.. السيسي يفتتح معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025"
سبوتنيك عربي
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103717/59/1037175991_0:0:4974:2799_1920x0_80_0_0_3d62a7666d242ec0729bbd218ad97237.jpg
تنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا. كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.
https://sarabic.ae/20251130/معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025-ينطلق-غدا-في-مصر-1107648448.html
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103717/59/1037175991_262:0:4974:3534_1920x0_80_0_0_e17bac6cc8d5fee836ca1b730719c17f.jpg
09:19 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 01.12.2025)
افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.
تنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.
كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.