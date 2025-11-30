معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251130/معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025-ينطلق-غدا-في-مصر-1107648448.html
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
سبوتنيك عربي
ينطلق غدا الإثنين، معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 30.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-30T16:18+0000
2025-11-30T16:18+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
الجيش المصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083840997_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_ef7b963e418550795e52b632a0feb1c9.jpg
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا، حسب الموقع الرسمي للمعرض.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.ويقام بمشاركة القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
https://sarabic.ae/20251113/مصر-تكشف-تفاصيل-معرض-إيديكس-2025-فيديو-1107089204.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083840997_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_f457a3a3d821c26202c402679d340a16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري

معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر

16:18 GMT 30.11.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفاعليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس - 2023" الذي استضافته مصر خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023
فاعليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس - 2023 الذي استضافته مصر خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
ينطلق غدا الإثنين، معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.
يشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا، حسب الموقع الرسمي للمعرض.
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مصر تكشف تفاصيل معرض "إيديكس 2025"... فيديو
13 نوفمبر, 18:33 GMT
كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.
ويقام بمشاركة القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала