معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
سبوتنيك عربي
ينطلق غدا الإثنين، معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025" في نسخته الرابعة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. 30.11.2025
يتم تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويعد أكبر وأهم دورة تجمع قادة قطاع الدفاع من جميع أنحاء العالم.يشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا، حسب الموقع الرسمي للمعرض.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم. ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.ويقام بمشاركة القوات المسلحة المصرية ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
