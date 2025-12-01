https://sarabic.ae/20251201/وزير-الدفاع-المصري-حذرنا-مرارا-وتكرارا-من-انزلاق-المنطقة-إلى-حرب-شاملة-تجر-العالم-إلى-مصير-مجهول-1107668093.html
وزير الدفاع المصري: حذرنا مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول
أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أن "امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي"، مشيرا إلى
وخلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الفريق أول عبد المجيد صقر، إن "العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة، التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل. وأضاف أن "القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر"، مشيرا إن أن "مصر أكدت عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني". وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وتنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.
أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أن "امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها.
وخلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الفريق أول عبد المجيد صقر، إن "العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة، التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل.
وأضاف أن "القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر"، مشيرا إن أن "مصر أكدت عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني".
وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025
" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وتنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.
كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.