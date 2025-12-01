وزير الدفاع المصري: حذرنا مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/وزير-الدفاع-المصري-حذرنا-مرارا-وتكرارا-من-انزلاق-المنطقة-إلى-حرب-شاملة-تجر-العالم-إلى-مصير-مجهول-1107668093.html
وزير الدفاع المصري: حذرنا مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول
وزير الدفاع المصري: حذرنا مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أن "امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي"، مشيرا إلى... 01.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-01T10:37+0000
2025-12-01T10:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103657/71/1036577120_0:151:2859:1759_1920x0_80_0_0_180ae63079cc417ec9cb838e7ffb636f.jpg
وخلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الفريق أول عبد المجيد صقر، إن "العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة، التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل. وأضاف أن "القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر"، مشيرا إن أن "مصر أكدت عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني". وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وتنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.
https://sarabic.ae/20251130/معرض-الدفاع-الدولي-إيديكس-2025-ينطلق-غدا-في-مصر-1107648448.html
https://sarabic.ae/20251113/مصر-تكشف-تفاصيل-معرض-إيديكس-2025-فيديو-1107089204.html
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103657/71/1036577120_73:0:2586:1885_1920x0_80_0_0_62cfefdf7d449db1f2e37fd60e440803.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

وزير الدفاع المصري: حذرنا مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول

10:37 GMT 01.12.2025
© AP Photo / Amr Nabilالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم الاثنين، أن "امتلاك مصر لمختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي"، مشيرا إلى أن الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها.
وخلال افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال الفريق أول عبد المجيد صقر، إن "العالم بات يدرك أن التحذيرات المصرية المتواصلة، التي جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول، كان رؤية ثاقبة وصوتاً للحكمة، وتحذيراً مخلصاً وواعياً من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة، بدلاً من منطق السلام العادل والشامل.
فاعليات اليوم الأخير للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس - 2023 الذي استضافته مصر خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
معرض الدفاع الدولي إيديكس 2025 ينطلق غدا في مصر
أمس, 16:18 GMT
وأضاف أن "القوات المسلحة المصرية كانت وستبقى دائماً قوة حكيمة ورشيدة، تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر"، مشيرا إن أن "مصر أكدت عملياً في مؤتمر شرم الشيخ للسلام، حين جمعت على أرضها الدول المؤمنة بالسلام لتوحيد الجهود لوقف الحرب في غزة وحقن الدماء بعد عامين خارج حسابات المنطق الإنساني".
وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وتنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.
معرض إيديكس 2018 في القاهرة، مصر 3 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
مصر تكشف تفاصيل معرض "إيديكس 2025"... فيديو
13 نوفمبر, 18:33 GMT
كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.
ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала