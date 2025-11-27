https://sarabic.ae/20251127/-بيان-دولي-مشترك-يدعم-وحدة-ليبيا-ويؤكد-على-إجراء-الانتخابات-وتعزيز-التنسيق-الأمني-والاقتصادي-1107532396.html

بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي

أصدرت الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن...

وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نجدد التزامنا بدعم سعي الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار، وتطلعاته إلى تحقيق سلام دائم".ورحب البيان "بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبخطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته"، مطالبًا "جميع الأطراف الليبية على استخدام هذه الخطة والتيسير الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات".وأكد البيان الالتزام:وتابع: "نحث على اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة. وفي هذا الصدد، نشيد بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار صدر في 29 أيلول/سبتمبر، وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وُقّع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل مندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر، إذ تمهد الأرضية لتنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار مصرف ليبيا المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد بإطار رقابي متفق عليه".وخلص البيان بالقول إن "تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني خطوة أساسية لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، ويسهم في دعم العملية السياسية وتقويتها. تكمن مصلحتنا جميعا في ليبيا قوية ومزدهرة ذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.

