https://sarabic.ae/20251127/-بيان-دولي-مشترك-يدعم-وحدة-ليبيا-ويؤكد-على-إجراء-الانتخابات-وتعزيز-التنسيق-الأمني-والاقتصادي-1107532396.html
بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي
بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي
سبوتنيك عربي
أصدرت الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن...
2025-11-27T02:03+0000
2025-11-27T02:04+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809229_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_052da2312148319a205ee330317183e0.jpg
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نجدد التزامنا بدعم سعي الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار، وتطلعاته إلى تحقيق سلام دائم".ورحب البيان "بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبخطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته"، مطالبًا "جميع الأطراف الليبية على استخدام هذه الخطة والتيسير الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات".وأكد البيان الالتزام:وتابع: "نحث على اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة. وفي هذا الصدد، نشيد بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار صدر في 29 أيلول/سبتمبر، وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وُقّع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل مندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر، إذ تمهد الأرضية لتنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار مصرف ليبيا المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد بإطار رقابي متفق عليه".وخلص البيان بالقول إن "تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني خطوة أساسية لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، ويسهم في دعم العملية السياسية وتقويتها. تكمن مصلحتنا جميعا في ليبيا قوية ومزدهرة ذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https://sarabic.ae/20251121/الحكومة-الليبية-المكلفة-من-البرلمان-ترفض-الهيئة-العليا-للرئاسات-وتحذر-خيار-الحكم-الذاتي-مطروح-1107348621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809229_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3455b02f5d8fb4c30e0c5f73a73b2cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي

بيان دولي مشترك يدعم وحدة ليبيا ويؤكد على إجراء الانتخابات وتعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي

02:03 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 02:04 GMT 27.11.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالعاصمة الليبية طرابلس
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أصدرت الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، أكدت فيه تجديد التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار، والسعي لتحقيق سلام دائم.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نجدد التزامنا بدعم سعي الشعب الليبي نحو الوحدة والاستقرار والازدهار، وتطلعاته إلى تحقيق سلام دائم".
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد يعقد اجتماع باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتحذر: خيار الحكم الذاتي مطروح
21 نوفمبر, 00:29 GMT
ورحب البيان "بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبخطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته"، مطالبًا "جميع الأطراف الليبية على استخدام هذه الخطة والتيسير الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات".
وأكد البيان الالتزام:
"بدعم مزيد التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف الليبية في الغرب والشرق. ونرحب بالجهود الليبية لدمج القوات الأمنية، وندعو القادة الليبيين إلى اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع ومأسسة التنسيق والتوحيد العسكري بين الشرق والغرب".
وتابع: "نحث على اتخاذ خطوات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية الليبية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة. وفي هذا الصدد، نشيد بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بموجب قرار صدر في 29 أيلول/سبتمبر، وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وُقّع في 18 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل مندوبي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية أكثر استدامة ونحو ازدهار أكبر، إذ تمهد الأرضية لتنفيذ برنامج المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي، وتعزيز استقرار مصرف ليبيا المركزي واستقرار ليبيا المالي، وتوفير مشروعات تنموية في جميع أنحاء البلاد بإطار رقابي متفق عليه".
وخلص البيان بالقول إن "تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني خطوة أساسية لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل، ويسهم في دعم العملية السياسية وتقويتها. تكمن مصلحتنا جميعا في ليبيا قوية ومزدهرة ذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
