قمة خليجية مرتقبة في البحرين لمناقشة تداعيات التوترات في المنطقة والقضية الفلسطينية

قمة خليجية مرتقبة في البحرين لمناقشة تداعيات التوترات في المنطقة والقضية الفلسطينية

01.12.2025

تناقش القمة العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، والتحديات التي تفرضها التطورات والتوترات في المنطقة، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري في الضفة الغربية وغزة، وكذلك الأزمة السودانية واليمنية، والعمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان.وشهدت العاصمة البحرينية المنامة، أمس الأحد، انعقاد الاجتماع الوزاري الـ166 لمجلس التعاون، وذلك للتحضير للدورة الـ46 لمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.واحتضنت مملكة البحرين 7 قمم خليجية سابقة هدفت لدفع عجلة العمل المشترك، بداية من قمة عام 1982 التي جاءت بعد عام واحد فقط من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث استضافت العاصمة المنامة أعمال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، وهي القمة التي شكلت إطارًا مهمًّا في ترسيخ لبنات مسيرة العمل الخليجي المشترك.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القمة تطرح ملفات ذات أهمية مشتركة لجميع دول مجلس التعاون، من أبرزها:وحول ملف التطبيع يقول الخبير الاستراتيجي السعودي، إنه رغم أن التطبيع مع إسرائيل ليس بندًا رسميًّا معلنًا، إلا أنه قد يمثل نقطة نقاش غير مباشرة.وأوضح أن المواقف الخليجية تتقاطع في ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، والتأكيد على الاعتراف بدولة فلسطين، مع تنسيق الجهود لتوحيد المواقف بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.ويرى أن التحديات في المنطقة تتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود السورية والأوضاع في غزة التي تهدد الأمن الإقليمي، وكذلك ضبابية الموقف الإيراني في ملفه النووي واستمرار تدخلاته في اليمن والعراق، بما ينعكس على أمن الخليج والبحر الأحمر.وأشار إلى أن التحولات الدولية بما فيها الأزمة الروسية-الأوكرانية ومواقف الغرب والولايات المتحدة، وما يترتب عليها من تغيُّر في موازين القوى بين الشرق والغرب، ضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش.وفق الخبير السعودي، يناقش الاجتماع أيضًا الحرب في السودان وتمدد الصراع وانعكاساته الأمنية الخطيرة، وكذلك أمن الطاقة والممرات البحرية، حيث يمثل البحر الأحمر وبحر العرب نقاطًا حساسة للتجارة العالمية.كما تشمل التحديات التطرف والإرهاب، وهو تهديد مستمر يتطلب تنسيقًا أمنيًّا واستخباراتيًّا بشكل دائم وفق آل شايع.ويرى الخبير السعودي أن هناك ضرورة لاعتماد وثيقة استراتيجية للأمن الخليجي، تحقق أهداف كل دولة، وتضمن المصالح المشتركة، بما ينعكس في قوة وأمن دول مجلس التعاون.وحول آليات التعامل مع التحديات، يوضح آل شايع أنها تتطلب بعض الإجراءات منها:وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الملفات المطروحة تعكس توجهًا استراتيجيًّا نحو تقوية التكامل وضمان استدامة التنمية في دول الخليج.وتابع: "فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، فعلى الرغم من أن هذه القضايا عادة لا تُطرح مباشرة في القمم الخليجية كونها ترتبط بمسارات ثنائية لكل دولة، إلا أنني أرى أن موقف المملكة العربية السعودية في هذا الجانب واضح وثابت، وهو أن أي خطوات مستقبلية في هذا الملف لا يمكن أن تسبق تحقيق حل الدولتين وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وأشار إلى أن السلام الحقيقي لا يبنى على ترتيبات مجتزأة أو تنازلات مؤقتة، بل على تسوية عادلة تضمن الحقوق وتؤسس لاستقرار مستدام.ويرى الصانع أن التحدي الأكبر أمام استقرار المنطقة يكمن في تداخل الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات الاقتصادية، في الوقت الذي تتعامل فيه دول الخليج بنهج متوازن يجمع بين دعم مسار التهدئة من جهة، وتعزيز قدراتها التنموية والدفاعية من جهة أخرى.وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب "القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم".

