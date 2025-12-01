عربي
قمة خليجية مرتقبة في البحرين لمناقشة تداعيات التوترات في المنطقة والقضية الفلسطينية
قمة خليجية مرتقبة في البحرين لمناقشة تداعيات التوترات في المنطقة والقضية الفلسطينية

20:47 GMT 01.12.2025
© AP Photoمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تستضيف البحرين في الثالث من ديسمبر الجاري، أعمال القمة الخليجية الـ46 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي المرة الثامنة التي تستضيف فيها البحرين أعمال القمم الخليجية، منذ تأسيس مجلس التعاون في عام 1981.
تناقش القمة العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، والتحديات التي تفرضها التطورات والتوترات في المنطقة، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري في الضفة الغربية وغزة، وكذلك الأزمة السودانية واليمنية، والعمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان.
وشهدت العاصمة البحرينية المنامة، أمس الأحد، انعقاد الاجتماع الوزاري الـ166 لمجلس التعاون، وذلك للتحضير للدورة الـ46 لمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة
30 سبتمبر, 18:42 GMT
واحتضنت مملكة البحرين 7 قمم خليجية سابقة هدفت لدفع عجلة العمل المشترك، بداية من قمة عام 1982 التي جاءت بعد عام واحد فقط من تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث استضافت العاصمة المنامة أعمال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1982، وهي القمة التي شكلت إطارًا مهمًّا في ترسيخ لبنات مسيرة العمل الخليجي المشترك.
يقول العميد عبدالله آل شايع، الخبير الأمني والاستراتيجي السعودي، إن القمة تأتي في ظروف دولية معقدة ومليئة بالتوجُّسات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن القمة تطرح ملفات ذات أهمية مشتركة لجميع دول مجلس التعاون، من أبرزها:
منظومة الدفاع الخليجي المشترك، والتي تمثل أولوية قصوى في ظل التوترات الأمنية الإقليمية، مع بحث آليات تنسيق التعاون العسكري والأمني على نطاق أوسع.
القضية الفلسطينية وغزة، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في القطاع، حيث يأتي الملف في صدارة النقاشات، مع التركيز على الموقف الخليجي الموحد تجاه العدوان الإسرائيلي.
التكامل الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي بما يرسخ الاستقرار الداخلي.
المستجدات الإقليمية والدولية، والتي تشمل الأوضاع في سوريا والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، إلى اليمن جنوبًا والسودان غربًا وأهمية استقراره، وكذلك الأمن في البحر الأحمر، إضافة إلى انعكاسات الأزمة في أوكرانيا والتحولات في النظام الدولي.
وحول ملف التطبيع يقول الخبير الاستراتيجي السعودي، إنه رغم أن التطبيع مع إسرائيل ليس بندًا رسميًّا معلنًا، إلا أنه قد يمثل نقطة نقاش غير مباشرة.
وأوضح أن المواقف الخليجية تتقاطع في ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا، والتأكيد على الاعتراف بدولة فلسطين، مع تنسيق الجهود لتوحيد المواقف بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
مجلس التعاون الخليجي: ندعم وحدة السودان ونطالب بانتقال سياسي شامل
14 سبتمبر, 08:31 GMT
ويرى أن التحديات في المنطقة تتمثل في الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الحدود السورية والأوضاع في غزة التي تهدد الأمن الإقليمي، وكذلك ضبابية الموقف الإيراني في ملفه النووي واستمرار تدخلاته في اليمن والعراق، بما ينعكس على أمن الخليج والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن التحولات الدولية بما فيها الأزمة الروسية-الأوكرانية ومواقف الغرب والولايات المتحدة، وما يترتب عليها من تغيُّر في موازين القوى بين الشرق والغرب، ضمن أبرز الملفات المطروحة للنقاش.
وفق الخبير السعودي، يناقش الاجتماع أيضًا الحرب في السودان وتمدد الصراع وانعكاساته الأمنية الخطيرة، وكذلك أمن الطاقة والممرات البحرية، حيث يمثل البحر الأحمر وبحر العرب نقاطًا حساسة للتجارة العالمية.
كما تشمل التحديات التطرف والإرهاب، وهو تهديد مستمر يتطلب تنسيقًا أمنيًّا واستخباراتيًّا بشكل دائم وفق آل شايع.
ويرى الخبير السعودي أن هناك ضرورة لاعتماد وثيقة استراتيجية للأمن الخليجي، تحقق أهداف كل دولة، وتضمن المصالح المشتركة، بما ينعكس في قوة وأمن دول مجلس التعاون.
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
بدء الاجتماعات المغلقة بين لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الحوار الاستراتيجي
11 سبتمبر, 08:11 GMT
وحول آليات التعامل مع التحديات، يوضح آل شايع أنها تتطلب بعض الإجراءات منها:
تعزيز الدفاع المشترك، عبر خطط تكامل عسكري وأمني، وربما خطوات نحو منظومة دفاعية موحدة.
الوساطات الدبلوماسية، من أجل وأد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والسعي لإيقاف الحرب في السودان.
تنويع الشراكات الاستراتيجية: الموازنة بين التحالفات الغربية والشراكات الشرقية لضمان الأمن والاستقرار.
التكامل الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي كركائز للاستقرار الداخلي.
فيما يقول فيصل الصانع، المحلل السياسي السعودي، إن القمة الخليجية المرتقبة في البحرين تأتي في مرحلة إقليمية دقيقة، ومن المتوقع أن تركز على ملفات الاستقرار والأمن في المنطقة، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية والحد من تداعيات الحرب في غزة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات الاقتصاد، الطاقة، الأمن البحري، والتحول الرقمي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الملفات المطروحة تعكس توجهًا استراتيجيًّا نحو تقوية التكامل وضمان استدامة التنمية في دول الخليج.
وتابع: "فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، فعلى الرغم من أن هذه القضايا عادة لا تُطرح مباشرة في القمم الخليجية كونها ترتبط بمسارات ثنائية لكل دولة، إلا أنني أرى أن موقف المملكة العربية السعودية في هذا الجانب واضح وثابت، وهو أن أي خطوات مستقبلية في هذا الملف لا يمكن أن تسبق تحقيق حل الدولتين وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن السلام الحقيقي لا يبنى على ترتيبات مجتزأة أو تنازلات مؤقتة، بل على تسوية عادلة تضمن الحقوق وتؤسس لاستقرار مستدام.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
"دعوات خطيرة ومشبوهة".. مجلس التعاون الخليجي يستنكر خطط ضم الضفة
3 سبتمبر, 13:33 GMT
ويرى الصانع أن التحدي الأكبر أمام استقرار المنطقة يكمن في تداخل الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات الاقتصادية، في الوقت الذي تتعامل فيه دول الخليج بنهج متوازن يجمع بين دعم مسار التهدئة من جهة، وتعزيز قدراتها التنموية والدفاعية من جهة أخرى.
وذكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية جاء استكمالًا للاستعدادات التي تجري حاليًّا لانطلاق أعمال الدورة الـ46 لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، بمملكة البحرين، بحضور قادة دول المجلس.
وأوضح البديوي أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي سيستعرض خلال اجتماعه مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادرة عن القمة الخامسة والأربعين التي عقدت في مدينة الكويت، كما سيبحث المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، إلى جانب "القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى مناقشة وبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية في المنطقة والعالم".
