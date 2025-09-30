https://sarabic.ae/20250930/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-بخطة-الرئيس-الأمريكي-لإنهاء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1105472026.html

مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة

مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "جهد...

وأكد البديوي، في بيان، أن "أي مبادرة تهدف إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وإنهاء الأزمة تتطلب التفاعل الإيجابي والمساهمة الفاعلة".وأوضح أن "الأولويات الملحة تشمل وقف إطلاق النار فورًا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنع تهجير سكان القطاع وحمايتهم". وشدد البديوي على أن "نجاح أي مبادرة يعتمد على جدية التنفيذ وضمان حماية المدنيين، إلى جانب توفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار".وأكد البديوي استعداد المجلس "للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يسهم في إنهاء الأزمة، وتعزيز حل الدولتين الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة، الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء "حماس"، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

