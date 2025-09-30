مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-بخطة-الرئيس-الأمريكي-لإنهاء-الأزمة-في-قطاع-غزة-1105472026.html
مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة
مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "جهد... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T18:42+0000
2025-09-30T18:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الخليج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088877507_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8d087a12ead3b4a94e45b5312c1f64b3.jpg
وأكد البديوي، في بيان، أن "أي مبادرة تهدف إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وإنهاء الأزمة تتطلب التفاعل الإيجابي والمساهمة الفاعلة".وأوضح أن "الأولويات الملحة تشمل وقف إطلاق النار فورًا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنع تهجير سكان القطاع وحمايتهم". وشدد البديوي على أن "نجاح أي مبادرة يعتمد على جدية التنفيذ وضمان حماية المدنيين، إلى جانب توفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار".وأكد البديوي استعداد المجلس "للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يسهم في إنهاء الأزمة، وتعزيز حل الدولتين الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة، الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء "حماس"، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
https://sarabic.ae/20250930/وزير-الخارجية-القطري-خطة-ترامب-تحقق-هدفا-رئيسيا-بإنهاء-حرب-غزة-لكنها-تحتاج-توضيحات-وتفاوضا-1105467977.html
https://sarabic.ae/20250930/عراقجي-إيران-تنتظر-رد-حماس-على-خطة-ترامب-للسلام-في-غزة-1105461382.html
https://sarabic.ae/20250930/مصر-وأمريكا-تناقشان-خطة-ترامب-بشأن-غزة-1105458181.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088877507_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b238f33b3bee297c0485bbefaca7b4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج

مجلس التعاون الخليجي يرحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة

18:42 GMT 30.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي
جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "جهد دولي يستحق الإشادة والدعم".
وأكد البديوي، في بيان، أن "أي مبادرة تهدف إلى وقف الكارثة الإنسانية في غزة، وإنهاء الأزمة تتطلب التفاعل الإيجابي والمساهمة الفاعلة".

وأوضح أن "الأولويات الملحة تشمل وقف إطلاق النار فورًا، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ومنع تهجير سكان القطاع وحمايتهم".
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث إلى وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
وزير الخارجية القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء حرب غزة لكنها تحتاج توضيحات
16:34 GMT
وشدد البديوي على أن "نجاح أي مبادرة يعتمد على جدية التنفيذ وضمان حماية المدنيين، إلى جانب توفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار".

وأبدى مجلس التعاون نظرته الإيجابية تجاه الخطوات المقترحة في الخطة، "التي يمكن أن تمهد الطريق لمسار عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد البديوي استعداد المجلس "للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم كل جهد يسهم في إنهاء الأزمة، وتعزيز حل الدولتين الذي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
عراقجي: إيران تنتظر رد "حماس" على خطة ترامب للسلام في غزة
13:38 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
مصر وأمريكا تناقشان خطة ترامب بشأن غزة
12:47 GMT
وأضاف البيت الأبيض: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".
وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
وأضاف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة، الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي تفرج حماس عن رفاته، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".
وتابع: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء "حماس"، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала