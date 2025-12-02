مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251202/مستشار-سابق-لترامب-اتفاق-محتمل-بين-روسيا-وأمريكا-قد-يمهد-لتعاون-في-مشاريع-الطاقة-داخل-أوروبا-1107694360.html
مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا
مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا
سبوتنيك عربي
صرح مستشار السياسة الخارجية السابق في حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عام 2016، جورج بابادوبولوس، بأن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو قد يفتح الباب أمام... 02.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-02T01:38+0000
2025-12-02T01:38+0000
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg
نيويورك –سبوتنيك. وقال بابادوبولوس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، فمن المرجح أن نرى شركات أمريكية تشارك، وهي كلمة تقنية، في بعض مشاريع النفط والغاز الطبيعي الروسية التي تُنفذ في السوق الأوروبية، مما سيسمح للأوروبيين بشراء احتياطيات الغاز والنفط تلك".وأضاف أن الوضع الحالي معقد للغاية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن أي تغيير في هذا المسار يتطلب مفاوضات واضحة لتحديد الاتجاهات المستقبلية، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، في محاولة للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20251129/مستشار-سابق-لترامب-يتفهم-الموقف-الروسي-بشأن-أوكرانيا-1107626326.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_42545eff6bb874008e3e52d6c5011bc4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا

01:38 GMT 02.12.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
صرح مستشار السياسة الخارجية السابق في حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عام 2016، جورج بابادوبولوس، بأن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو قد يفتح الباب أمام دخول شركات أمريكية للاستثمار في مشروعات روسية للنفط والغاز الطبيعي المخصصة للسوق الأوروبية.
نيويورك –سبوتنيك. وقال بابادوبولوس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، فمن المرجح أن نرى شركات أمريكية تشارك، وهي كلمة تقنية، في بعض مشاريع النفط والغاز الطبيعي الروسية التي تُنفذ في السوق الأوروبية، مما سيسمح للأوروبيين بشراء احتياطيات الغاز والنفط تلك".
وأضاف أن الوضع الحالي معقد للغاية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن أي تغيير في هذا المسار يتطلب مفاوضات واضحة لتحديد الاتجاهات المستقبلية، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة.
انتخابات الرئاسة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق لترامب يعرب عن تفهمه للموقف الروسي بشأن أوكرانيا
29 نوفمبر, 23:30 GMT
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، في محاولة للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала