مستشار سابق لترامب: اتفاق محتمل بين روسيا وأمريكا قد يمهد لتعاون في مشاريع الطاقة داخل أوروبا
نيويورك –سبوتنيك. وقال بابادوبولوس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، فمن المرجح أن نرى شركات أمريكية تشارك، وهي كلمة تقنية، في بعض مشاريع النفط والغاز الطبيعي الروسية التي تُنفذ في السوق الأوروبية، مما سيسمح للأوروبيين بشراء احتياطيات الغاز والنفط تلك".وأضاف أن الوضع الحالي معقد للغاية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن أي تغيير في هذا المسار يتطلب مفاوضات واضحة لتحديد الاتجاهات المستقبلية، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، في محاولة للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية.
صرح مستشار السياسة الخارجية السابق في حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عام 2016، جورج بابادوبولوس، بأن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو قد يفتح الباب أمام دخول شركات أمريكية للاستثمار في مشروعات روسية للنفط والغاز الطبيعي المخصصة للسوق الأوروبية.
نيويورك –سبوتنيك. وقال بابادوبولوس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا، فمن المرجح أن نرى شركات أمريكية تشارك، وهي كلمة تقنية، في بعض مشاريع النفط والغاز الطبيعي الروسية التي تُنفذ في السوق الأوروبية، مما سيسمح للأوروبيين بشراء احتياطيات الغاز والنفط تلك
وأضاف أن الوضع الحالي معقد للغاية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، مؤكدا أن أي تغيير في هذا المسار يتطلب مفاوضات واضحة لتحديد الاتجاهات المستقبلية، سواء على مستوى العلاقات السياسية أو التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاع الطاقة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عن فرض حزمة عقوبات واسعة استهدفت أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، في محاولة للضغط على موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية.