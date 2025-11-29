https://sarabic.ae/20251129/فيدان-تركيا-مستمرة-في-جهودها-لسلام-عادل-يضمن-حرية-الفلسطينيين---1107621514.html
فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين
فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أنقرة ستواصل جهودها بذات الإصرار لإرساء سلام عادل ودائم يضمن حرية "أشقائنا" الفلسطينيين. 29.11.2025
جاء ذلك في تدوينة نشرها فيدان، السبت، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ماذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف فيدان: "قدمنا في تركيا حتى اليوم أقوى دعم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. والمفتاح لتحقيق سلام دائم في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
جاء ذلك في تدوينة نشرها فيدان، السبت، عبر منصة "إن سوسيال" التركية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ماذكرت وكالة أنباء "الأناضول".
وجدد الوزير تأكيد دعم تركيا الكامل للقضية الفلسطينية وللنضال المشروع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل الحرية.
وأضاف فيدان: "قدمنا في تركيا حتى اليوم أقوى دعم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. والمفتاح لتحقيق سلام دائم في المنطقة هو تطبيق حل الدولتين
وأفاد قائلاً: "سنواصل جهودنا بالتصميم نفسه لإرساء سلام عادل ودائم يضمن حرية ورفاه أشقائنا الفلسطينيين".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
" حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2025.
وفي 13 أكتوبرالماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.