القيادة المركزية الأمريكية: توسع مركز تنسيق غزة ليضم ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251128/القيادة-المركزية-الأمريكية-توسع-مركز-تنسيق-غزة-ليضم-ممثلين-من-50-دولة-ومنظمة-دولية-1107597831.html
القيادة المركزية الأمريكية: توسع مركز تنسيق غزة ليضم ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية
القيادة المركزية الأمريكية: توسع مركز تنسيق غزة ليضم ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية
وأضافت "سنتكوم" في بيان لها، أنه "في الأسبوع الماضي، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، ساعد مركز التنسيق المدني العسكري، في تمكين الفنيين من دخول غزة، وإصلاح كابل رئيسي للألياف الضوئية، مما أعاد الاتصال بالإنترنت بالكامل عبر القطاع المكتظ بالسكان، والذي يبلغ طوله 25 ميلا".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الشهر الماضي، المباشرة بإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، للعمل على تنسيق الجهود لدعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع فيه.وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر: "عُدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بأننا نمضي قُدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".وأضاف كوبر أن "أبناء أمريكا العسكريين يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعمًا لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية، سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251120/زاد-العزة-الهلال-الأحمر-المصري-يطلق-قافلة-مساعدات-عاجلة-إلى-قطاع-غزة--1107321985.html
https://sarabic.ae/20251127/الأمم-المتحدة-وصول-المساعدات-إلى-غزة-لا-يزال-مقيدا-بسبب-القتال-المستمر-1107545702.html
القيادة المركزية الأمريكية: توسع مركز تنسيق غزة ليضم ممثلين من 50 دولة ومنظمة دولية

15:41 GMT 28.11.2025
© AP Photo / Fadel Sennaوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يتحدث مع العميد الإسرائيلي، يعقوب دولف، أثناء زيارته لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يتحدث مع العميد الإسرائيلي، يعقوب دولف، أثناء زيارته لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Fadel Senna
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن توسع مركز التنسيق المدني العسكري في قطاع غزة، بقيادة الولايات المتحدة، ليشمل أكثر من 50 دولة شريكة ومنظمة دولية، وذلك بعد مرور شهر واحد من تحقيق كامل قدرته التشغيلية.
وأضافت "سنتكوم" في بيان لها، أنه "في الأسبوع الماضي، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، ساعد مركز التنسيق المدني العسكري، في تمكين الفنيين من دخول غزة، وإصلاح كابل رئيسي للألياف الضوئية، مما أعاد الاتصال بالإنترنت بالكامل عبر القطاع المكتظ بالسكان، والذي يبلغ طوله 25 ميلا".
وتابعت: "كما سهّل مركز التنسيق حركة أكثر من 24 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى غزة خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مع العمل على فتح طرق إضافية لتوصيل وتوزيع السلع والمساعدات اللازمة".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الشهر الماضي، المباشرة بإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري في قطاع غزة، للعمل على تنسيق الجهود لدعم الاستقرار بالقطاع بعد انتهاء الصراع فيه.
غزة.. صدى إبادة جماعية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
"زاد العزة"... الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة
20 نوفمبر, 11:27 GMT
وكتبت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، على لسان قائدها الأدميرال براد كوبر: "عُدتُ للتو من زيارة داخل غزة لإبلاغكم بأننا نمضي قُدمًا لإنشاء مركز تنسيق مدني - عسكري بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، والذي سيعمل على مزامنة الأنشطة لدعم الاستقرار بعد انتهاء الصراع".
وأضاف كوبر أن "أبناء أمريكا العسكريين يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعمًا لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية، سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود قوات أمريكية على الأرض في غزة".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
الأمم المتحدة: وصول المساعدات إلى غزة لا يزال مقيدا بسبب القتال المستمر
أمس, 10:41 GMT
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
