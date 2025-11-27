https://sarabic.ae/20251127/الأمم-المتحدة-وصول-المساعدات-إلى-غزة-لا-يزال-مقيدا-بسبب-القتال-المستمر-1107545702.html

الأمم المتحدة: وصول المساعدات إلى غزة لا يزال مقيدا بسبب القتال المستمر

الأمم المتحدة: وصول المساعدات إلى غزة لا يزال مقيدا بسبب القتال المستمر

حذرت الأمم المتحدة من استمرار الصعوبات في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، مع تزايد التحديات الناتجة عن القتال الدائر في أنحاء القطاع، ما يعيق العمليات الإنسانية... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن معظم المستشفيات في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي فقط، فيما يحتاج أكثر من 16 ألفًا و500 مريض إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع، وسط هشاشة النظام الصحي البالغة ذروتها، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وفي إحاطة صحفية أمس في نيويورك، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأعمال العدائية في أجزاء من قطاع غزة لا تزال تسفر عن سقوط ضحايا وتعطيلات متكررة للعمليات الإنسانية". وشدد دوجاريك على أن النظام الصحي في غزة يعاني من "هشاشة شديدة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد مستشفى واحد في غزة يعمل بكامل طاقته"، مشيرًا إلى أن 18 مستشفى فقط من أصل 36 في القطاع تعمل حاليًا بشكل جزئي. ودعا إلى تسهيل فوري للوصول الإنساني لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر.وفي 13 أكتوبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلاناً بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20 الذين ظلوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

