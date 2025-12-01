https://sarabic.ae/20251201/نوفاك-روساتوم-تعد-وثائق-مناقصة-لبناء-محطة-طاقة-نووية-في-السعودية-1107677674.html
نوفاك: "روساتوم" تعد وثائق مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية
نوفاك: "روساتوم" تعد وثائق مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن شركة "روساتوم" الروسية تعد وثائق المناقصة الخاصة ببناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية
نوفاك: "روساتوم" تعد وثائق مناقصة لبناء محطة طاقة نووية في السعودية
15:48 GMT 01.12.2025 (تم التحديث: 16:02 GMT 01.12.2025)
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، أن شركة "روساتوم" الروسية تعد وثائق المناقصة الخاصة ببناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية، فيما لم يتم بعد تحديد موعد إطلاق المناقصة.
وأجاب نوفاك
ردا على سؤال الصحفيين حول مرحلة التحضير، قائلا: "التحضيرات للمناقصة جارية، هذه هي المرحلة الآن. وزملاؤنا السعوديون عليهم تحديد المواعيد، ولكن الشروط معروفة الآن، وكذلك الدول والشركات الراغبة في المشاركة، وهم يعدون وثائق المناقصة وفقًا لذلك".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مشاركة السعودية
في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية قد نوقشت، اليوم الاثنين، في اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة، قال نوفاك: "لم نناقش هذا الأمر تحديدا، نحن نعرض على زملائنا، إذا كانوا مهتمين، بتوريد الغاز الطبيعي المسال هنا".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعرض على المملكة العربية السعودية شراكة لتطبيق التقنيات الروسية المتقدمة في قطاعي الطاقة واستخراج المعادن.
وقال نوفاك، خلال حديثه في المنتدى التجاري الروسي السعودي: "نقترح شراكة في مجال مهم للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية مثل تنفيذ التقنيات العالية في قطاع الطاقة واستخراج المعادن، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الكفاءات والتقنيات اللازمة لتطوير الاحتياطيات التي يصعب استخراجها" .
بدوره، أعلن رئيس مركز الدراسات العربية الروسية في الرياض والمستشار الاقتصادي للشركات والمصدرين الروس، ماجد التركي، أمس الأحد، أن المنتدى التجاري الروسي السعودي
الذي سيعقد في الرياض، في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيكون بمثابة منصة لمناقشة التعاون الاستثماري بين شركات البلدين.
وأوضح التركي لوكالة "سبوتنيك"، أن منتدى الأعمال الروسي السعودي سيعقد على هامش الاجتماع التاسع للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وأشار التركي إلى أن هذا الاجتماع، سيترأسه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، وأضاف أن المنتدى سيشهد مشاركة ممثلين من القطاعين العام والخاص في المملكة، وسيناقش أوجه التعاون الاستثماري لا سيما في مجالات تتجاوز قطاع الطاقة والنفط والغاز، لتشمل قضايا الاستثمارات المشتركة بصورة أشمل.
وبحسب دعوة وزارة الاستثمار السعودية، التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك"، سيتاح للمشاركين خلال المنتدى التعرف إلى الشراكة الاستثمارية بين المملكة وروسيا في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص مشاركة القطاع الخاص
، مع تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المشاركة على هامش الحدث.
وأصدرت شركة "روسكونغرس"، يوم الاثنين الماضي، برنامج منتدى الأعمال الروسي السعودي، والذي يتضمن سلسلة من حلقات النقاش المخصصة لمختلف مجالات التعاون الروسي السعودي الواعدة
، تشمل الاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الزراعية والتعدينية، وقطاع البناء. كما يخطط لعقد جلسة خارجية ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بعنوان "كيف تغير التكنولوجيا البنية التحتية الحضرية"، تركز على المناهج الحديثة للتنمية الحضرية، بما في ذلك تطبيق الخدمات الرقمية وأنظمة النقل الذكية.