"روسنفط": إمدادات الطاقة الروسية عامل دعم أساسي في تحقيق الصين لأهدافها الاستراتيجية
"روسنفط": إمدادات الطاقة الروسية عامل دعم أساسي في تحقيق الصين لأهدافها الاستراتيجية
أفاد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" للنفط، بأن الفائدة الاقتصادية للصين
مدير "روسنفط": قيمة الثروات الطبيعية في روسيا تقترب من 100 تريليون دولار وتعادل ضعف ما تملك أمريكانوفاك: العقوبات ضد شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا
أفاد إيغور سيتشين، السكرتير التنفيذي للجنة الرئاسية لاستراتيجية تطوير قطاع الوقود والطاقة والرئيس التنفيذي لشركة "روسنفط" للنفط، بأن الفائدة الاقتصادية للصين من إمدادات النفط الروسية ابتداءً من عام 2022 تبلغ نحو 20 مليار دولار.
وقال سيتشين في افتتاح المنتدى الروسي الصيني السابع لأعمال الطاقة (RCEBF) في بكين: "بفضل الكفاءة العالية لمشتريات النفط الروسية مقارنةً بالبديل الشرق أوسطي، تبلغ الفائدة الاقتصادية التراكمية للصين ابتداءً من عام 2022، وفقًا لتقديراتنا، نحو 20 مليار دولار".
وأضاف أن إمدادات الطاقة الروسية تُعد عاملا داعما أساسيا في تحقيق الصين لأهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، وبفضل إعادة التوجه نحو الشرق في الوقت المناسب، أصبحت روسيا المورد النفطي الأول للصين، بحصة تبلغ نحو 20%.
ويعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون العملي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، حيث يناقش تنفيذ المشاريع المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
يذكر أن المنتدى تأسس في يوليو/تموز 2018، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف تطوير الحوار الثنائي في مجال الطاقة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتوسيع محفظة المشروعات المشتركة.