دولة عربية تعلن نجاح إطلاق قمر صناعي بمشاركة الأمم المتحدة
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "فاي 1" على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، وذلك في تمام الساعة... 29.11.2025
ويُعد "فاي 1" أول قمر صناعي معياري يُطوَّر ضمن مبادرة "استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية" التي أطلقها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في إطار برنامج "الوصول إلى الفضاء للجميع"، بهدف توفير فرص متكافئة للدول والمؤسسات لاختبار تقنياتها في المدار، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام). ويستضيف القمر – من فئة CubeSat 12U ووزنه حوالي 20 كيلوغراماً – حمولات علمية وتقنية من أربع جهات دولية هي: وكالة البحرين الوطنية للفضاء، وشركة أنتاريكشيا براتيشتان النيبالية، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ليجسد بذلك نموذجاً للتعاون الدولي في بناء مجتمع فضائي عالمي مشترك. من جهتها، أشادت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، بالمشروع وقالت إنه "يعكس قوة التعاون الدولي البناء الذي يتيح للشركاء الجدد تحويل أفكارهم إلى مشاريع فضائية واقعية، ويشكل نموذجاً عالمياً لضمان وصول عادل إلى الفضاء". ويحمل القمر حمولات مبتكرة تشمل نظام تشفير بيانات من البحرين، ونظام اتصالات LoRa بعيد المدى من نيبال، وكاميرا فيديو عالية الدقة من مركز محمد بن راشد، إضافة إلى دائرة إلكترونية لقياس الحرارة وتحديد الاتجاهات من أكاديمية الشارقة. وقد تم تطوير القمر بالكامل في مرافق المركز بدبي، وسيبدأ – بعد وصوله إلى مداره على ارتفاع نحو 500 كيلومتر – بإرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية لتحليلها ومشاركتها مع الشركاء. وتؤكد هذه المهمة الدور المتزايد للإمارات في تعزيز التعاون الفضائي العالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء الكفاءات، وتطوير الاقتصادات الإبداعية، وخلق فرص عمل في قطاع الفضاء.
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي "فاي 1" على متن صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا، وذلك في تمام الساعة 10:44 بتوقيت الإمارات.
ويُعد "فاي 1" أول قمر صناعي
معياري يُطوَّر ضمن مبادرة "استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية" التي أطلقها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في إطار برنامج "الوصول إلى الفضاء للجميع"، بهدف توفير فرص متكافئة للدول والمؤسسات لاختبار تقنياتها في المدار، بحسب ماذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ويستضيف القمر – من فئة CubeSat 12U ووزنه حوالي 20 كيلوغراماً – حمولات علمية وتقنية من أربع جهات دولية هي: وكالة البحرين الوطنية للفضاء، وشركة أنتاريكشيا براتيشتان النيبالية، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ليجسد بذلك نموذجاً للتعاون الدولي في بناء مجتمع فضائي عالمي مشترك.
وقال عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة الفضائية في المركز: "يمثل إطلاق فاي1 تجسيداً لرؤية الإمارات في خلق فرص متساوية للوصول إلى الفضاء، وتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية والبحثية في اكتساب خبرات عملية، مؤكداً أن تطوير القمر بالكامل داخل الدولة يعكس التزامنا بتأهيل الجيل القادم من المهندسين والباحثين".
من جهتها، أشادت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة
لشؤون الفضاء الخارجي، بالمشروع وقالت إنه "يعكس قوة التعاون الدولي البناء الذي يتيح للشركاء الجدد تحويل أفكارهم إلى مشاريع فضائية واقعية، ويشكل نموذجاً عالمياً لضمان وصول عادل إلى الفضاء".
ويحمل القمر حمولات مبتكرة تشمل نظام تشفير بيانات من البحرين، ونظام اتصالات LoRa بعيد المدى من نيبال، وكاميرا فيديو عالية الدقة من مركز محمد بن راشد، إضافة إلى دائرة إلكترونية لقياس الحرارة وتحديد الاتجاهات من أكاديمية الشارقة.
وقد تم تطوير القمر بالكامل في مرافق المركز بدبي، وسيبدأ – بعد وصوله إلى مداره على ارتفاع نحو 500 كيلومتر – بإرسال البيانات إلى محطة التحكم الأرضية لتحليلها ومشاركتها مع الشركاء.
وتؤكد هذه المهمة الدور المتزايد للإمارات
في تعزيز التعاون الفضائي العالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء الكفاءات، وتطوير الاقتصادات الإبداعية، وخلق فرص عمل في قطاع الفضاء.