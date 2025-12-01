https://sarabic.ae/20251201/الهيئة-العربية-للتصنيع-توقع-7-اتفاقيات-مع-الإمارات-في-مجال-تصنيع-الطائرات-1107672188.html

الهيئة العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات مع الإمارات في مجال تصنيع الطائرات

الهيئة العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات مع الإمارات في مجال تصنيع الطائرات

سبوتنيك عربي

أعلن اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن "الهيئة تشارك في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" بـ 57 منتجًا دفاعيًا... 01.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-01T13:23+0000

2025-12-01T13:23+0000

2025-12-01T13:23+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/01/1107671209_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_652832638188865df42ae50d69936196.jpg

وأوضح اللواء عبد اللطيف، في تصريحات لوكالة "ٍسبوتنيك"، خلال افتتاح فعاليات المعرض، أن "الهيئة وقّعت في مستهل اليوم الأول سبع اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجانب الإماراتي في مجالات الصناعات الدفاعية، وخاصة صناعة الطائرات ومحركاتها وأجزائها".وأشار إلى أن "أبرز هذه الاتفاقيات جاءت مع مجموعة أبوظبي للطيران، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الهيئة العربية للتصنيع في مجالات تصنيع الطائرات بمختلف مكوّناتها، بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير الصناعات الدفاعية ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة داخل المصانع الوطنية".وأكد رئيس الهيئة، أن "هذه الشراكات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للصناعات الدفاعية المصرية بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التصديرية".وافتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة، بحضور عدد من وزراء دفاع الدول المشاركة في المعرض الذي يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.تنظم مصر النسخة الرابعة من المعرض، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويشمل المعرض أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية والهجومية البرية والبحرية والجوية، ويعد الوحيد من نوعه في شمال أفريقيا.كما يتضمن استعراض أحدث التقنيات العسكرية العالمية في مكان واحد ويوفر فرصة لتبادل الخبرات والشراكات الاستراتيجية بين العاملين في مجال الصناعات الدفاعية حول العالم، وتشارك روسيا بجناح ضخم يضم أنواع مختلفة من الأسلحة الجوية والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي.ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 40 ألف زائر عالمي ومحلي ووفود رسمية من أكثر من 100 دولة، بينما يصل عدد الشركات التي تعرض منتجاتها في المعرض إلى أكثر من 400 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية من 86 دولة أبرزها روسيا.

https://sarabic.ae/20251201/مصر-تعلن-عن-تصنيع-أجزاء-من-طائرة-رافال-محليا-1107668751.html

https://sarabic.ae/20251201/وزير-الدفاع-المصري-حذرنا-مرارا-وتكرارا-من-انزلاق-المنطقة-إلى-حرب-شاملة-تجر-العالم-إلى-مصير-مجهول-1107668093.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري