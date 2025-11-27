https://sarabic.ae/20251127/5-بلدان-في-القائمة-أكبر-الدول-العربية-المصدرة-للكهرباء-ومعدات-التوليد-1107543998.html

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن أكبر الدول العربية المصدرة للكهرباء تستحوذ على موقع بالغ التأثير في تجارة الطاقة الإقليمية خلال 2024، مع بروز تحولات...

وأفادت منصة "الطاقة"، اليوم الخميس، بوجود ديناميكية متصاعدة في صادرات المعدات، مقابل أداء متراجع لصادرات الكهرباء نفسها مقارنة بعام 2023؛ ما يعكس تفاوتا بين قدرات التصنيع ومتطلبات الشبكات.وأوضحت أن إجمالي صادرات الكهرباء ومعدات توليد الطاقة في الدول العربية بلغ نحو 7.6 مليار دولار خلال 2024، بعد نمو سنوي بلغ 9%، حيث توزعت القيمة بين 145 مليون دولار لصادرات الكهرباء، تمثل 2% فقط، مقابل 7.4 مليار دولار لصادرات معدات توليد الطاقة بحصة 98%، وهو اتساع واضح في الفجوة بين مكوني القطاع.ترتكز نحو 85% من إجمالي قيمة صادرات الكهرباء ومعدات توليد الطاقة في الدول العربية لدى 5 دول فقط، شملت الإمارات والسعودية وتونس والمغرب والكويت، بإجمالي تجاوز 6.4 مليار دولار.وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الدول العربية المصدرة للكهرباء ومعدات التوليد، حيث سجلت صادرات بقيمة 4.5 مليار دولار، وحصة 59% من الإجمالي العربي.وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنحو 774 مليون دولار وبحصة 10%، في حين حلّت تونس ثالثة بحصة 6% متجاوزة 475 مليون دولار، يليها المغرب والكويت بقيمتَي 360 و350 مليون دولار، وبحصتي 4.7% و4.6% على الترتيب.ويشار إلى أن 6 دول عربية تصدرت قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، ما يشير إلى أن الدول العربية تلعب دورًا محوريًا في مشهد الطاقة داخل القارة الأفريقية، وفي جهود تعزيز أمن الطاقة وتوسيع البنية التحتية الكهربائية.ويكشف هذا التمثيل العربي القوي عن تركز الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا، التي تشهد طفرة في مشروعات الطاقة، خاصة تلك المعتمدة على الغاز الطبيعي والنفط، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول من حيث الموارد، والموقع الجغرافي، والبنية الأساسية.وقال التقرير الذي نشرته منصة "الطاقة" في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي: "تصل سعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير، على مستوى قارة أفريقيا، وتشمل المشروعات المعلنة وما قبل الإنشاء وقيد الإنشاء، إلى 63.9 غيغاواط، وبذلك تستحوذ على نحو 7% من إجمالي عالمي يقترب من 911 غيغاواط".وأضاف: "وفق بيانات حديثة، تشكل قائمة أكثر 10 دول أفريقية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء بالنفط والغاز قيد التطوير محورًا واضحًا للتركيز الاستثماري؛ إذ تمثل معًا نحو 58.2 غيغاواط، أي ما يعادل قرابة 91% من إجمالي السعة قيد التطوير في القارة".وجاءت على النحو التالي:نيجيريا: 18.5 غيغاواط.جنوب أفريقيا: 10.4 غيغاواط.ليبيا: 10 غيغاواط.المغرب: 4.7 غيغاواط.الجزائر: 4.6 غيغاواط.موزمبيق: 3 غيغاواط.مصر: 2.7 غيغاواط.أنغولا: 1.8 غيغاواط.السودان: 1.6 غيغاواط.تونس: 0.9 غيغاواط.وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشف تقرير جديد صادر عن صندوق النقد الدولي، بشأن أكبر اقتصادات أفريقيا للعام 2025 أن هناك 3 دول عربية ضمن أكبر تلك الاقتصادات، وهي مصر، والجزائر، والمغرب.

