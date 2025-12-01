مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية

13:19 GMT 01.12.2025
راديو
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
انطلقت في المغرب فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم، والمقرر أن تستمر حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة أكثر من 80 فيلما من 31 دولة.
وكرّم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل المصري، حسين فهمي، بعدما قدمته على المسرح الفنانة يسرا، كما يكرّم المهرجان في هذه الدورة الممثلة والمخرجة الأمريكية، جودي فوستر، والمخرج والسيناريست المكسيكي، غيليرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.
وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان تشمل 13 فيلما، من بينها فيلم "خلف أشجار النخيل" للمخرجة المغربية، مريم بن مبارك، وفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج المصري، مراد مصطفى، وفيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة التونسية الفرنسية، أريج السحيري.
وفي قسم "العروض الاحتفالية"، يترقب جمهور المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري "الست"، عن قصة حياة الفنانة أم كلثوم، من إخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي.
وعلى هامش المهرجان، يتم تنظيم فعاليات ثقافية، من بينها "ورشات الأطلس"، التي تهف إلى تطوير صناعة السينما، ودعم المواهب.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الناقد الفني، د. طارق الشناوي، إن "فكرة عرض فيلم عن أم كلثوم في مهرجان مراكش السينمائي الدولي ليست مجرد حدث فني، بل تعبير عميق عن حب متبادل بين الشعب المغربي والفنانة الملقبة بـ"كوكب الشرق"، والمغاربة من أكثر الشعوب شغفا بالموسيقى الأصيلة، وأم كلثوم بالنسبة لهم ليست مجرد مطربة، بل أيقونة إنسانية وفنية عابرة للأجيال".

وتابع، مشيرا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذا الحب لم يأت من فراغ ويرجع إلى عام 1960، عندما هز المملكة زلزال مدمر ضرب مدينة أغادير، سارعت أم كلثوم بإحياء حفل خيري ضخم في المغرب، وتبرعت بكامل إيراداته لضحايا الكارثة، هذا الموقف الإنساني ظل محفورًا في وجدان المغاربة".
وأوضح الشناوي أن "الجدل المحيط بالفيلم يتعلق بنجمة الفيلم، الفنانة منى زكي، التي تتعرض لحالة ترصد منذ أن قدمت فيلم ثار بشأنه جدل مماثل".
وأكد الناقد أن "مهرجان مراكش محطة مشرفة تعيد التأكيد على أن السينما العربية لا تزال قادرة على الاحتفاء بأيقوناتها بكرامة وحب، وأن العلاقة بين مصر والمغرب ستظل –فنيا وإنسانيا– علاقة استثنائية لا تنكسر".
وأوضح الناقد الفني، علي القشوطي، أن "مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الحالية يؤكد مرة أخرى مكانته كأحد أهم وأجمل المهرجانات في العالم العربي وخارجه، ببرامج طموحة تجمع بين الجرأة الفنية والانفتاح العالمي، وقد انتقى هذا العام لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة الكوري الجنوبي، بونغ جون هو، ومعه نخبة عالمية من عدة دول، اختيارا يعكس رغبة المهرجان في الحوار بين السينما الآسيوية والأمريكية والأوروبية، مع السينما العربية والأفريقية".

وأكد القشوطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تكريم النجم المصري، حسين فهمي، يفي المهرجان كرمز للسينما المصرية، مع عرض باقة من أفلامه الكلاسيكية، وجودي فوستر، وغيليرمو ديل تورو، والممثلة المغربية الرائدة، راوية، بالإضافة إلى الحوارات مفتوحة، مع يسرا، وطاهر رحيم، وغيرهم، كل هذا يأتي في سياق علاقة تاريخية عميقة بين مراكش والسينما المصرية، تذكرنا بتكريم يوسف شاهين سابقا بعرض 11 من أفلامه في دورة واحدة".

واعتبر القشوطي أن "مراكش لا يكتفي بالاحتفاء بالسينما المصرية فحسب، بل يساهم في إعادة صياغة صورتها عالميا بعيدا عن النمطيات، ويفتح الباب أمام السينمات العربية الصاعدة – المغربية والتونسية والسعودية والأردنية – لتتعانق مع التجربة المصرية العريقة، والنتيجة هي دورة نابضة بالحياة، تجدد العهد بين الشغف المغربي والسينما المصرية، وتؤكد أن مراكش لا يزال الجسر الأجمل بين السينما العربية والعالم".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
© 2025 Sputnik
