مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025
"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025

13:25 GMT 18.11.2025

أكد سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، أن معرض دبي للطيران 2025، يمثل منصة عالمية مرموقة لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والفضائية، مشيرًا إلى أن المشاركة فيه تعد فرصة استراتيجية للتواصل مع الشركاء الدوليين وعرض التقنيات الروسية المتقدمة أمام المتخصصين وصنّاع القرار.
وأوضح تشيميزوف في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن دبي كانت خلال الدورات السابقة مسرحًا لأول عرض خارجي للطائرة "إم سي 21"، التي كانت تطوَّر آنذاك ضمن تعاون دولي، بينما يجري اليوم تصنيعها بالكامل داخل روسيا، حيث تخضع لاختبارات الاعتماد تمهيداً لإطلاق الإنتاج التسلسلي.
وأشار إلى أن دورة هذا العام تشهد سلسلة عروض أولى تشمل النسخة المطوَّرة من الطائرة التدريبية القتالية "ياك 130إم"، والمروحية الخفيفة المتعددة الأغراض "أنسات"، المزودة بمحركات روسية جديدة من طراز "في كي- 650 في"، إضافة إلى المقاتلة الشبحية المتقدمة من الجيل الخامس "سو- 57 إي"، التي وصفها بأنها إحدى أكثر التقنيات تطورا ضمن جناح "روستيخ".

وأكد تشيميزوف أن "سوخوي 57- إي"، أثبتت قدراتها في ظروف التشغيل القتالي من حيث التخفي والقوة النارية، موضحًا أنها حظيت باهتمام كبير خلال مشاركتها في الصين والهند قبل تقديم عروض جوية في دبي بقيادة طيار الاختبار الروسي الشهير سيرغي بوغدان.

سبوتنيك ترصد لحظة وصول المروحية الهجومية الروسية كا-52 أليغاتور إلى معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول المروحية الهجومية الروسية "كا-52 أليغاتور" إلى معرض دبي للطيران
09:25 GMT
وتعرض "روستيخ" خلال مشاركتها عشرات المنتجات التي تطوّرها الشركات التابعة لها، ومنها:
"مروحيات روسيا"
المحركات المتحدة
المجمّعات العالية الدقة
الصناعات الجوية المتحدة
شركة "كريت" للأنظمة الإلكترونية، وغيرها من الشركات الروسية الرائدة في مجالات الطيران والدفاع.
ويشمل جناحها أيضا المروحية الهجومية "Ka-52"، وطائرة النقل الثقيلة "إيل 76 إم دي 90 أيه"، ومروحية الإطفاء "كا- 32"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير إس إم دي- إي".
وأشار تشيميزوف إلى أن المروحية "كا- 52"، ستقدم عروضا جوية تستعرض قدرتها العالية على المناورة، والتي أثبتتها خلال العمليات العسكرية في تنفيذ مهام الإسناد الناري الدقيقة والتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، إلى جانب مستوى عالٍ من القدرة على البقاء في البيئات القتالية.
روسيا تستعرض منظومتي فيربا وديجيت للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
روسيا تستعرض منظومتي "فيربا" و"ديجيت" للدفاع الجوي في معرض دبي للطيران 2025
أمس, 11:26 GMT
كما يشارك فريق "الفرسان الروس" في العروض الجوية باستخدام مقاتلات "سو- 30" و"سو- 35"، اللتين أكدتا كفاءتهما القتالية في العمليات العسكرية.
وفي حديثه عن الصادرات العسكرية، شدد تشيميزوف على أن تصدير التكنولوجيا الروسية المتقدمة يمثل ركن أساسيا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن منتجات الصناعات العسكرية الروسية تحظى بسمعة عالمية راسخة بفضل جودتها وموثوقيتها وفعاليتها.

وأوضح أن مؤسسة "روستيك" تضم شركة "روس أوبورون إكسبورت"، الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بتصدير المعدات العسكرية في روسيا، والتي أبرمت خلال 25 عاما أكثر من 30 ألف عقد بقيمة تجاوزت 230 مليار دولار، بينما بلغت محفظة الطلبات الحالية أكثر من 60 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، مع استخدام المعدات الروسية في أكثر من 120 دولة حول العالم.

كما أكد اعتماد استراتيجية جديدة حتى عام 2036، للحفاظ على مكانة روسيا كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مشيراً إلى أن وتيرة الإنتاج الحالية تسمح بتلبية العقود الحكومية كاملة بالتوازي مع تعزيز الصادرات.
المقاتلة الروسية سو-57 في ظهورها الأول بمعرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
العين على "سو-57"... عدسات الكاميرات تلاحق الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
10:54 GMT

ولفت تشيميزوف إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشكل واحدة من أهم الأسواق لروسيا، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف عقود "روس أوبورون إكسبورت"، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي، والمقاتلات، والمروحيات، والمركبات القتالية، والأنظمة المضادة للدبابات، والطائرات المسيّرة، ومختلف الأنظمة التكتيكية الحديثة.

وأضاف أن التعاون العسكري مع دول المنطقة لم يعد يقتصر على التوريد، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوطين خطوط الإنتاج المتقدمة.
وفي هذا الإطار، سلّط تشيميزوف الضوء على التطوير الكبير الذي شهدته منظمومة "بانتسير" المطورة، تم استبدال المدافع بقواذف إضافية لزيادة الحمولة إلى 48 صاروخا صغيرا مخصصا للتعامل مع الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الحديثة، مشيرا إلى أن المنظومة حازت اهتماما واسعا منذ ظهورها الأول في الإمارات خلال معرض "أيديكس 2025".
وختم تشيميزوف بالتأكيد أن الأنظمة الروسية المعروضة في دبي ليست نماذج استعراضية، بل حلول عملياتية مطوَّرة استجابة مباشرة للتحديات والتهديدات الحديثة، مؤكداً أن أبرز ميزاتها هي الموثوقية العالية وعدم إمكانية تعطيلها عن بعد، وأن فعاليتها مثبتة ميدانياً لا نظريا.
أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
