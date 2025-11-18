https://sarabic.ae/20251118/روستيخ-تستعرض-أحدث-ابتكاراتها-الجوية-والدفاعية-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107241172.html

"روستيخ" تستعرض أحدث ابتكاراتها الجوية والدفاعية في معرض دبي للطيران 2025

أكد سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، أن معرض دبي للطيران 2025، يمثل منصة عالمية مرموقة لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح تشيميزوف في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن دبي كانت خلال الدورات السابقة مسرحًا لأول عرض خارجي للطائرة "إم سي 21"، التي كانت تطوَّر آنذاك ضمن تعاون دولي، بينما يجري اليوم تصنيعها بالكامل داخل روسيا، حيث تخضع لاختبارات الاعتماد تمهيداً لإطلاق الإنتاج التسلسلي.وأشار إلى أن دورة هذا العام تشهد سلسلة عروض أولى تشمل النسخة المطوَّرة من الطائرة التدريبية القتالية "ياك 130إم"، والمروحية الخفيفة المتعددة الأغراض "أنسات"، المزودة بمحركات روسية جديدة من طراز "في كي- 650 في"، إضافة إلى المقاتلة الشبحية المتقدمة من الجيل الخامس "سو- 57 إي"، التي وصفها بأنها إحدى أكثر التقنيات تطورا ضمن جناح "روستيخ".وتعرض "روستيخ" خلال مشاركتها عشرات المنتجات التي تطوّرها الشركات التابعة لها، ومنها:ويشمل جناحها أيضا المروحية الهجومية "Ka-52"، وطائرة النقل الثقيلة "إيل 76 إم دي 90 أيه"، ومروحية الإطفاء "كا- 32"، ومنظومة الدفاع الجوي "بانتسير إس إم دي- إي".وأشار تشيميزوف إلى أن المروحية "كا- 52"، ستقدم عروضا جوية تستعرض قدرتها العالية على المناورة، والتي أثبتتها خلال العمليات العسكرية في تنفيذ مهام الإسناد الناري الدقيقة والتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، إلى جانب مستوى عالٍ من القدرة على البقاء في البيئات القتالية.وفي حديثه عن الصادرات العسكرية، شدد تشيميزوف على أن تصدير التكنولوجيا الروسية المتقدمة يمثل ركن أساسيا في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن منتجات الصناعات العسكرية الروسية تحظى بسمعة عالمية راسخة بفضل جودتها وموثوقيتها وفعاليتها.كما أكد اعتماد استراتيجية جديدة حتى عام 2036، للحفاظ على مكانة روسيا كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مشيراً إلى أن وتيرة الإنتاج الحالية تسمح بتلبية العقود الحكومية كاملة بالتوازي مع تعزيز الصادرات.وأضاف أن التعاون العسكري مع دول المنطقة لم يعد يقتصر على التوريد، بل يشمل نقل التكنولوجيا وتوطين خطوط الإنتاج المتقدمة.وفي هذا الإطار، سلّط تشيميزوف الضوء على التطوير الكبير الذي شهدته منظمومة "بانتسير" المطورة، تم استبدال المدافع بقواذف إضافية لزيادة الحمولة إلى 48 صاروخا صغيرا مخصصا للتعامل مع الطائرات المسيرة والتهديدات الجوية الحديثة، مشيرا إلى أن المنظومة حازت اهتماما واسعا منذ ظهورها الأول في الإمارات خلال معرض "أيديكس 2025".وختم تشيميزوف بالتأكيد أن الأنظمة الروسية المعروضة في دبي ليست نماذج استعراضية، بل حلول عملياتية مطوَّرة استجابة مباشرة للتحديات والتهديدات الحديثة، مؤكداً أن أبرز ميزاتها هي الموثوقية العالية وعدم إمكانية تعطيلها عن بعد، وأن فعاليتها مثبتة ميدانياً لا نظريا.أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران

