القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال معرض دبي الدولي للطيران. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران

08:53 GMT 18.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال معرض دبي الدولي للطيران.
© AP Photo / Altaf Qadri

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يلقي نظرة على نظام صواريخ "أرض-جو" الروسي "بانتسير-إس إم دي-إي"، خلال افتتاح معرض دبي للطيران.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يلقي نظرة على نظام صواريخ &quot;أرض-جو&quot; الروسي &quot;بانتسير-إس إم دي-إي&quot;، خلال افتتاح معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Altaf Qadri

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يلقي نظرة على نظام صواريخ "أرض-جو" الروسي "بانتسير-إس إم دي-إي"، خلال افتتاح معرض دبي للطيران.

© Getty Images / VCG

فريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية الإماراتية، يحلق بطائرة التدريب النفاثة المتطورة الصينية "هونغدو إل-15".

فريق &quot;فرسان الإمارات&quot; للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية الإماراتية، يحلق بطائرة التدريب النفاثة المتطورة الصينية &quot;هونغدو إل-15&quot;. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / VCG

فريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية الإماراتية، يحلق بطائرة التدريب النفاثة المتطورة الصينية "هونغدو إل-15".

© AP Photo / Altaf Qadri

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يتفقد قمرة القيادة للطائرة المقاتلة الروسية SU-57E"" في معرض دبي للطيران.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يتفقد قمرة القيادة للطائرة المقاتلة الروسية SU-57E&quot;&quot; في معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Altaf Qadri

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يتفقد قمرة القيادة للطائرة المقاتلة الروسية SU-57E"" في معرض دبي للطيران.

© Sputnik . Press service of the UAC / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تدريب قتالية من طراز "Yak-130M" وطائرة مقاتلة روسية من طراز " SU-57E " في معرض دبي للطيران.

طائرة تدريب قتالية من طراز &quot;Yak-130M&quot; وطائرة مقاتلة روسية من طراز &quot; SU-57E &quot; في معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Press service of the UAC
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تدريب قتالية من طراز "Yak-130M" وطائرة مقاتلة روسية من طراز " SU-57E " في معرض دبي للطيران.

© Sputnik . UAC/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

مروحية من طراز "Ka-32A11M" لمكافحة الحرائق مزودة بنظام إخماد الحرائق الجديد الروسي الصنع "SP-32".

مروحية من طراز &quot;Ka-32A11M&quot; لمكافحة الحرائق مزودة بنظام إخماد الحرائق الجديد الروسي الصنع &quot;SP-32&quot;. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . UAC/Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

مروحية من طراز "Ka-32A11M" لمكافحة الحرائق مزودة بنظام إخماد الحرائق الجديد الروسي الصنع "SP-32".

© Getty Images / VCG

طائرة "C919" صينية الصنع متوقفة في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران.

طائرة &quot;C919&quot; صينية الصنع متوقفة في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / VCG

طائرة "C919" صينية الصنع متوقفة في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران.

© Getty Images / VCG

صورة داخلية للطائرة الصينية "C909" أثناء وجودها في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران

صورة داخلية للطائرة الصينية &quot;C909&quot; أثناء وجودها في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG

صورة داخلية للطائرة الصينية "C909" أثناء وجودها في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران

© Getty Images / VCG

صورة تظهر مقاعد ركاب طائرة "C919" الصينية الصنع.

صورة تظهر مقاعد ركاب طائرة &quot;C919&quot; الصينية الصنع. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / VCG

صورة تظهر مقاعد ركاب طائرة "C919" الصينية الصنع.

© AP Photo / Fatima Shbair

طيارون من القوات الجوية الأمريكية يمرون أمام طائرة نقل روسية من طراز إليوشن "إيل-76".

طيارون من القوات الجوية الأمريكية يمرون أمام طائرة نقل روسية من طراز إليوشن &quot;إيل-76&quot;. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Fatima Shbair

طيارون من القوات الجوية الأمريكية يمرون أمام طائرة نقل روسية من طراز إليوشن "إيل-76".

© Sputnik . UAC/Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مقاتلة روسية من طراز "SU-57E " في معرض دبي للطيران 2025 في دبي.

طائرة مقاتلة روسية من طراز &quot;SU-57E &quot; في معرض دبي للطيران 2025 في دبي. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . UAC/Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة مقاتلة روسية من طراز "SU-57E " في معرض دبي للطيران 2025 في دبي.

© Photo / Social media page of United Engine Corporation

إحدى منتجات شركة "روستيك" للمحركات في معرض دبي للطيران.

إحدى منتجات شركة &quot;روستيك&quot; للمحركات في معرض دبي للطيران. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Social media page of United Engine Corporation

إحدى منتجات شركة "روستيك" للمحركات في معرض دبي للطيران.

© AP Photo / Fatima Shbair

مضيفات روسيات يقفن بجانب مروحية هجومية روسية من طراز"KA-52" في معرض دبي للطيران في دبي.

مضيفات روسيات يقفن بجانب مروحية هجومية روسية من طراز&quot;KA-52&quot; في معرض دبي للطيران في دبي. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Fatima Shbair

مضيفات روسيات يقفن بجانب مروحية هجومية روسية من طراز"KA-52" في معرض دبي للطيران في دبي.

