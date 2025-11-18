أبرز الأسلحة الروسية في معرض دبي للطيران

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يلقي نظرة على نظام صواريخ "أرض-جو" الروسي "بانتسير-إس إم دي-إي"، خلال افتتاح معرض دبي للطيران.
فريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية، التابع للقوات الجوية الإماراتية، يحلق بطائرة التدريب النفاثة المتطورة الصينية "هونغدو إل-15".
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، يتفقد قمرة القيادة للطائرة المقاتلة الروسية SU-57E"" في معرض دبي للطيران.
طائرة تدريب قتالية من طراز "Yak-130M" وطائرة مقاتلة روسية من طراز " SU-57E " في معرض دبي للطيران.
مروحية من طراز "Ka-32A11M" لمكافحة الحرائق مزودة بنظام إخماد الحرائق الجديد الروسي الصنع "SP-32".
طائرة "C919" صينية الصنع متوقفة في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران.
صورة داخلية للطائرة الصينية "C909" أثناء وجودها في مطار آل مكتوم الدولي قبل انطلاق معرض دبي للطيران
صورة تظهر مقاعد ركاب طائرة "C919" الصينية الصنع.
طيارون من القوات الجوية الأمريكية يمرون أمام طائرة نقل روسية من طراز إليوشن "إيل-76".
طائرة مقاتلة روسية من طراز "SU-57E " في معرض دبي للطيران 2025 في دبي.
إحدى منتجات شركة "روستيك" للمحركات في معرض دبي للطيران.
مضيفات روسيات يقفن بجانب مروحية هجومية روسية من طراز"KA-52" في معرض دبي للطيران في دبي.
