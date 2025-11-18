https://sarabic.ae/20251118/سبوتنيك-ترصد-لحظة-وصول-المروحية-الهجومية-الروسية-كا-52-أليغاتور-إلى-معرض-دبي-للطيران-1107229197.html

"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول المروحية الهجومية الروسية "كا-52 أليغاتور" إلى معرض دبي للطيران

"سبوتنيك" ترصد لحظة وصول المروحية الهجومية الروسية "كا-52 أليغاتور" إلى معرض دبي للطيران

سبوتنيك عربي

في مشهد يعكس قوة الصناعة العسكرية الروسية وتطورها، وصلت المروحية، "كاموف كا-52 أليغاتور" إلى معرض دبي للطيران، والتي تعد من أحدث المروحيات القتالية في العالم،... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T09:25+0000

2025-11-18T09:25+0000

2025-11-18T09:25+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

دبي

معرض

الطيران

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107228788_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b81159f61508460a6f8948be5f465f40.jpg

وتتمتع المروحية بمواصفات تقنية مميزة. محركان توربينيان من طراز كليموف VK-2500 بقوة 2,400 حصان لكل منهما، وتبلغ سرعتها القصوى 300 كيلومتر في الساعة، ويصل مدى الطيران حتى 1,100 كيلومتر مع خزانات وقود إضافية، في ما يصل الارتفاع الأقصى 5,500 متر، و الوزن الأقصى للإقلاع نحو 10,800 كيلوغرام. وتصل حمولة الأسلحة حتى 2,000 كيلوغرام موزعة على ست نقاط تعليق، مع رادار متعدد المهام قادر على كشف وتتبع أهداف أرضية وجوية، ومنظومة رؤية كهروبصرية تشمل كاميرات حرارية وليزرية، نظام ملاحة بالأقمار الصناعية "غلوناس"، مقاعد قذف (K-37-800) ميزة نادرة جدًا في المروحيات، توفر للطاقم إمكانية النجاة في حالات الطوارئ.وانطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث أفاد مراسلنا في الإمارات، أن المعرض يستقطب وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.

https://sarabic.ae/20251117/روسيا-تستعرض-منظومتي-فيربا-وديجيت-للدفاع-الجوي-في-معرض-دبي-للطيران-2025-1107190218.html

دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

باسل شرتوح https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg

أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, معرض, الطيران, تقارير سبوتنيك, حصري