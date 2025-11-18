"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الثاني-من-معرض-دبي-للطيران---1107225602.html
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
سبوتنيك عربي
تواكب عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T08:27+0000
2025-11-18T08:27+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
معرض
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107222631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_159d3be2787576897c38dc745a6b440e.jpg
وأفاد مراسلنا في الإمارات، أن العقود تضمنت شراء طائرات ركاب حديثة وتوسيع برامج التدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات تعاون صناعي تعزز القدرات المحلية. وقد حظيت المقاتلة "سو-57 " باهتمام خاص، إذ ظهرت لأول مرة ضمن المعرض، فيما عرضت شركة روسية متخصصة النسخة المطورة من الطائرة المسيّرة "لانست" المخصصة للاستطلاع والهجوم. ويبدو أن اليوم الأول، وضع الأساس لدورة تحمل الكثير من التوقعات، حيث امتزجت الصفقات التجارية الضخمة بالعقود الدفاعية النوعية، فيما أضافت المشاركة الروسية بعدا سياسيا وصناعيا يعكس التحولات في سوق السلاح العالمي. ومع استمرار العروض واللقاءات، يترقب المتابعون أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الاتفاقيات والابتكارات، لتؤكد أن المعرض تحول إلى ساحة رئيسية لعقد الصفقات الكبرى واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطيران والدفاع.وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث يستقطب المعرض وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.ويؤكد المنظمون أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 1989، مع توقع حضور أكثر من 148 ألف زائر دولي، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران والفضاء والدفاع.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107222631_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5b5ee16ae1a8d2f0169287c607b7d749.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, معرض, تقارير سبوتنيك, حصري

"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران

08:27 GMT 18.11.2025
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
تواكب عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للطيران وصناعة الدفاع.
وأفاد مراسلنا في الإمارات، أن العقود تضمنت شراء طائرات ركاب حديثة وتوسيع برامج التدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات تعاون صناعي تعزز القدرات المحلية.
أما المشاركة الروسية فجاءت الأوسع في تاريخ المعرض، عبر جناح ضخم بمساحة ألف متر مربع، عرضت فيه موسكو أكثر من 850 منتجا دفاعيا شملت أنظمة دفاع جوي متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وحلولا في مجال الحرب الإلكترونية.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
وقد حظيت المقاتلة "سو-57 " باهتمام خاص، إذ ظهرت لأول مرة ضمن المعرض، فيما عرضت شركة روسية متخصصة النسخة المطورة من الطائرة المسيّرة "لانست" المخصصة للاستطلاع والهجوم.

وعلى هامش الفعاليات، وقّعت روسيا والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع، تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.

ويبدو أن اليوم الأول، وضع الأساس لدورة تحمل الكثير من التوقعات، حيث امتزجت الصفقات التجارية الضخمة بالعقود الدفاعية النوعية، فيما أضافت المشاركة الروسية بعدا سياسيا وصناعيا يعكس التحولات في سوق السلاح العالمي.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
ومع استمرار العروض واللقاءات، يترقب المتابعون أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الاتفاقيات والابتكارات، لتؤكد أن المعرض تحول إلى ساحة رئيسية لعقد الصفقات الكبرى واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطيران والدفاع.
وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
© Sputnik . basel shartouh"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
سبوتنيك ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
© Sputnik . basel shartouh
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث يستقطب المعرض وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.
ويؤكد المنظمون أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 1989، مع توقع حضور أكثر من 148 ألف زائر دولي، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران والفضاء والدفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала