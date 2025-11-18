"سبوتنيك" ترصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران
تواكب عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات اليوم الثاني من معرض دبي للطيران، حيث شهد اليوم الأول توقيع 13 صفقة رئيسية في مجالي الطيران المدني والدفاع، بقيمة إجمالية بلغت نحو 38 مليار دولار، ما يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للطيران وصناعة الدفاع.
وأفاد مراسلنا في الإمارات، أن العقود تضمنت شراء طائرات ركاب حديثة وتوسيع برامج التدريب والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات تعاون صناعي تعزز القدرات المحلية.
أما المشاركة الروسية فجاءت الأوسع في تاريخ المعرض، عبر جناح ضخم بمساحة ألف متر مربع، عرضت فيه موسكو أكثر من 850 منتجا دفاعيا شملت أنظمة دفاع جوي متطورة، طائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وحلولا في مجال الحرب الإلكترونية.
وقد حظيت المقاتلة "سو-57 " باهتمام خاص، إذ ظهرت لأول مرة ضمن المعرض، فيما عرضت شركة روسية متخصصة النسخة المطورة من الطائرة المسيّرة "لانست" المخصصة للاستطلاع والهجوم.
وعلى هامش الفعاليات، وقّعت روسيا والإمارات مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات الدفاع، تشمل نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز الشراكة الثنائية في هذا القطاع الحيوي.
ويبدو أن اليوم الأول، وضع الأساس لدورة تحمل الكثير من التوقعات، حيث امتزجت الصفقات التجارية الضخمة بالعقود الدفاعية النوعية، فيما أضافت المشاركة الروسية بعدا سياسيا وصناعيا يعكس التحولات في سوق السلاح العالمي.
ومع استمرار العروض واللقاءات، يترقب المتابعون أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من الاتفاقيات والابتكارات، لتؤكد أن المعرض تحول إلى ساحة رئيسية لعقد الصفقات الكبرى واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في عالم الطيران والدفاع.
وانطلقت، أمس الاثنين، فعاليات معرض دبي للطيران 2025، المقام في مطار آل مكتوم الدولي – دبي وورلد سنترال، حيث يشهد الحدث مشاركة غير مسبوقة من أكثر من 1500 شركة عارضة و20 جناحا وطنيا، إضافة إلى عروض جوية لأكثر من 200 طائرة تشمل الطائرات التجارية والعسكرية والمروحيات والطائرات دون طيار.
ورصدت عدسة وكالة "سبوتنيك" انطلاقة المعرض الذي يعد منصة عالمية لتبادل الخبرات والصفقات، حيث يستقطب المعرض وفودا من أكثر من 115 دولة، ويضم برنامجا موسعا يشمل 12 مؤتمرا متخصصا، وأكثر من 450 متحدثا دوليا يناقشون مستقبل الطيران والفضاء، مع التركيز على الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والطائرات الكهربائية العمودية، وتقنيات التنقل الجوي.
كما يوفّر المعرض مناطق ابتكار مثل منصة "فيستا" للابتكار، وجناح الفضاء، إلى جانب فعاليات شبكات الأعمال ومنصة "سكاي فيو" التي تتيح للجمهور متابعة العروض الجوية مباشرة.
ويؤكد المنظمون أن نسخة هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه عام 1989، مع توقع حضور أكثر من 148 ألف زائر دولي، ما يعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران والفضاء والدفاع.