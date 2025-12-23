https://sarabic.ae/20251223/مصر-تسجل-أعلى-احتياطي-نقدي-في-تاريخها-1108502407.html
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
سجلت مصر صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا جديدا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغ 50.215 مليار دولار،... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
ويعد هذا الرقم زيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي سجل فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للاحتياطيات الدولية للبلاد.وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي وتقوية مركزه الخارجي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتزايدة.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).
سجلت مصر صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا جديدا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغ 50.215 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية الأخيرة.
ويعد هذا الرقم زيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي سجل فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للاحتياطيات الدولية للبلاد.
ويعزى هذا النمو المستمر إلى تحسن مصادر تدفقات العملة الأجنبية، أبرزها الأداء الإيجابي للصادرات الذي شهد وتيرة تصاعدية منذ بداية العام، إضافة إلى انتعاش إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي
وتقوية مركزه الخارجي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتزايدة.
وفي السايق ذاته، أعلن البنك المركزى المصري في بيان له، يوم الأحد الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات
خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).