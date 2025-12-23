عربي
https://sarabic.ae/20251223/مصر-تسجل-أعلى-احتياطي-نقدي-في-تاريخها-1108502407.html
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها
سبوتنيك عربي
سجلت مصر صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا جديدا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغ 50.215 مليار دولار،... 23.12.2025
2025-12-23T19:27+0000
2025-12-23T19:27+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095983933_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ad799ba328561290c18763261a068df9.jpg
ويعد هذا الرقم زيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي سجل فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للاحتياطيات الدولية للبلاد.وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي وتقوية مركزه الخارجي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتزايدة.وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).
https://sarabic.ae/20251222/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-المصري-يظهر-مؤشرات-على-نمو-قوي-1108475720.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095983933_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_71f84049b1add00a6412303a298363ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تسجل أعلى احتياطي نقدي في تاريخها

19:27 GMT 23.12.2025
مصر
مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© AP Photo / Brendan Smialowski
تابعنا عبر
سجلت مصر صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا جديدا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى مستوى قياسي هو الأعلى في تاريخها، حيث بلغ 50.215 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية الأخيرة.
ويعد هذا الرقم زيادة قدرها 144 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي سجل فيه الاحتياطي 50.071 مليار دولار، ما يعكس استمرار المسار التصاعدي للاحتياطيات الدولية للبلاد.
ويعزى هذا النمو المستمر إلى تحسن مصادر تدفقات العملة الأجنبية، أبرزها الأداء الإيجابي للصادرات الذي شهد وتيرة تصاعدية منذ بداية العام، إضافة إلى انتعاش إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي
أمس, 23:34 GMT
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي وتقوية مركزه الخارجي، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتزايدة.

وفي السايق ذاته، أعلن البنك المركزى المصري في بيان له، يوم الأحد الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي 2025 (الفترة يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024).
