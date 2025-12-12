https://sarabic.ae/20251212/نوفاك-روسيا-تعود-تدريجيا-إلى-مستويات-إنتاج-النفط-المتوافقة-مع-حصص-أوبك--1108081256.html

نوفاك: روسيا تعود تدريجيا إلى مستويات إنتاج النفط المتوافقة مع حصص "أوبك "

نوفاك: روسيا تعود تدريجيا إلى مستويات إنتاج النفط المتوافقة مع حصص "أوبك "

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، بأن روسيا بعد استكمالها تعويض فائض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+" تعمل تدريجيًا على زيادة الإنتاج... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك، للصحفيين، "إنتاجنا من النفط في ازدياد؛ ففي تشرين الثاني/نوفمبر، شهدنا زيادة أيضا مقارنة بشهر تشرين الأول/أكتوبر. أي أننا نعود تدريجيا إلى مستويات الحصص المحددة".وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن العقوبات الغربية المفروضة على شركتي "لوك أويل" و"روسنفط" لم تؤثر على إنتاج النفط في روسيا.وقال نوفاك، ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت العقوبات المفروضة على الشركتين قد أثرت على إنتاج النفط في البلاد، "لا تظهر الإحصاءات اليومية التي نراها أي انخفاض في الإنتاج. إن حجم الإنتاج الإجمالي أعلى قليلا من الشهر السابق. لا توجد أية تعديلات في الوقت الراهن".وأضاف بأنه يتوقع أن يبدأ الخصم على سعر النفط الروسي بالانخفاض خلال الشهرين المقبلين مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة.ورد نوفاك على سؤال الصحفيين عن المدة التي سيظل فيها الخصم على النفط الروسي مرتفعا، قائلا: "لقد مررنا بهذا الأمر مرات عديدة. آمل أن يستقر الوضع خلال شهرين، مع تكيف السوق مع العقوبات الجديدة سينخفض ​​الخصم".ونوه إلى أن روسيا أنتجت نفطا أقل من حصتها في "أوبك+" بحوالي 70 ألف برميل يوميا في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ومن المتوقع زيادة الإنتاج على أساس شهري في تشرين الثاني/نوفمبر.

