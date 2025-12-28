البرلمان العراقي يفتتح دورته السادسة الاثنين... وصراع رئاسة المجلس يحتدم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
البرلمان العراقي يفتتح دورته السادسة الاثنين... وصراع رئاسة المجلس يحتدم
يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، يوم غدٍ الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، جلسته الأولى، التي تتضمن فقرتين رئيسيتين على جدول...
وبحسب جدول الأعمال، فقد تتضمن الفقرة الأولى تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، فيما خُصصت الفقرة الثانية لانتخاب هيئة رئاسة المجلس.وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "القوى السنية قد تتجه إلى الجلسة بمرشحين اثنين لمنصب رئاسة البرلمان، على أن يُحسم الاختيار داخل قبة المجلس عبر التصويت، ما لم تسفر الاجتماعات الجارية عن الاتفاق على مرشح واحد قبل انعقاد الجلسة".وأضاف أن "المجلس الوطني السياسي، الذي يضم قادة الأحزاب السنية، نجح في التوصل إلى تفاهم يقضي بالإبقاء على خيار الترشح بمرشحين اثنين، مع استبعاد سيناريو الذهاب بمرشح توافقي وحيد في الوقت الحالي".كما تابع قائلاً إن المجلس الوطني السياسي، يعقد الآن اجتماعاً حاسما لترتيب الأوراق قبيل عقد جلسة الغد.وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.
البرلمان العراقي يفتتح دورته السادسة الاثنين... وصراع رئاسة المجلس يحتدم

13:49 GMT 28.12.2025
يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، يوم غدٍ الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، جلسته الأولى، التي تتضمن فقرتين رئيسيتين على جدول أعمالها، أبرزها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وبحسب جدول الأعمال، فقد تتضمن الفقرة الأولى تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، فيما خُصصت الفقرة الثانية لانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "القوى السنية قد تتجه إلى الجلسة بمرشحين اثنين لمنصب رئاسة البرلمان، على أن يُحسم الاختيار داخل قبة المجلس عبر التصويت، ما لم تسفر الاجتماعات الجارية عن الاتفاق على مرشح واحد قبل انعقاد الجلسة".
دائرة الطب العدلي التابعة الى وزارة الصحة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق
أمس, 13:14 GMT
وأضاف أن "المجلس الوطني السياسي، الذي يضم قادة الأحزاب السنية، نجح في التوصل إلى تفاهم يقضي بالإبقاء على خيار الترشح بمرشحين اثنين، مع استبعاد سيناريو الذهاب بمرشح توافقي وحيد في الوقت الحالي".

وأشار المراسل إلى أن "المرشحين اللذين يحظيان بأعلى مستويات القبول داخل الأوساط السنية هما رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الأولى من توازنات وتصويتات داخل المجلس".

كما تابع قائلاً إن المجلس الوطني السياسي، يعقد الآن اجتماعاً حاسما لترتيب الأوراق قبيل عقد جلسة الغد.
شجرة عيد الميلاد عند مدخل الكاتدرائية الكاثوليكية في نوفوسيبيرسك في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
بعد عقد من الزمن... مسيحيون مغتربون يحيون أعياد الميلاد في العاصمة العراقية بغداد
25 ديسمبر, 14:18 GMT
وأقرت المحكمة الاتحادية العليا، النتائج النهائية للانتخابات العامة الخاصة باختيار أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق والمراجعة القانونية.
وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن المحكمة، أن الهيئة القضائية عقدت جلسة خاصة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبمشاركة جميع أعضائها، جرى خلالها تدقيق البيانات النهائية التي رفعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن انتخابات مجلس النواب لعام 2025، الخاصة بالدورة النيابية السادسة.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستعقد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
السوداني: "التطبيع" مفردة غير موجودة في القاموس العراقي وبلادنا لا تحتاج إليه
24 ديسمبر, 20:05 GMT
وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن الرئاسة أن المرسوم الجمهوري رقم (54) جاء استناداً إلى أحكام المادة (54) والبند (رابعاً) من المادة (73) من الدستور، وذلك بعد اعتماد المحكمة الاتحادية العليا للنتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية البرلمان العراقي.
وأكدت الوثيقة أن الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس تأتي لإقامة أول جلسة لهم يوم الاثنين 29 كانون الأول/ديسمبر 2025، تمهيداً لبدء أعمال الدورة البرلمانية الجديدة وفق الإجراءات الدستورية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مبينةً أن ائتلاف التنمية والإعمار، بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، تمكن من الحصول على 46 مقعداً في مجلس النواب.
