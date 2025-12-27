بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق
سبوتنيك عربي
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق

13:14 GMT 27.12.2025
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر)، مراسم تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا "مجزرة سجن بادوش" في محافظة نينوى، بعد استكمال إجراءات الفحص والمطابقة من قبل دائرة الطب العدلي.
ووفقاً لمراسل "سبوتنيك"، فإن 70 قتيلاً من ضحايا المجزرة جرى تسليم رفاتهم إلى ذويهم، عقب الانتهاء من عمليات المطابقة، وذلك من أصل 670 سجيناً أُعدموا خلال العام 2014 على يد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).
ووفق تقارير أممية، فإن عدد ضحايا مجزرة سجن بادوش قد يتجاوز ألف قتيل، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
نازحون من الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2017
الجيش العراقي يعلن تحرير سد بادوش غربي مدينة الموصل
26 مارس 2017, 14:55 GMT
وتعود تفاصيل المجزرة إلى العام 2014، إبان سيطرة تنظيم "داعش"، على محافظة نينوى شمال العراق، حيث سيطر على سجن بادوش بعد انسحاب القوات الأمنية المحيطة به آنذاك، ليقوم لاحقاً بارتكاب جريمة جماعية بحق السجناء، عقب فرزهم على أسس طائفية وعرقية.

وبحسب الجهات المعنية العراقية، فقد ارتفع عدد الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم حتى الآن إلى 171 قتيلا، في وقت واجهت الفرق المختصة تحديات كبيرة في عمليات البحث والتوثيق بعد تحرير المناطق، بسبب طبيعة الأماكن التي وُجدت فيها الرفات، والعوامل البيئية والجغرافية، فيما لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين حتى اللحظة.

بينما أشارت جهات حكومية عراقية، إلى استمرار العمل في ملف المفقودين والمقابر الجماعية، بهدف إنصاف الضحايا وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، ضمن جهود وطنية لإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم.
