https://sarabic.ae/20251227/بعد-11-عاما-من-الجريمة-تسليم-دفعة-جديدة-من-رفات-ضحايا-سجن-بادوش-في-العراق-1108636750.html
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر)، مراسم تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا "مجزرة سجن بادوش" في محافظة نينوى، بعد استكمال إجراءات... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:14+0000
2025-12-27T13:14+0000
2025-12-27T13:14+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108635873_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_a39f11a32f4ef9d0f9bf677f4afdb67c.jpg
ووفقاً لمراسل "سبوتنيك"، فإن 70 قتيلاً من ضحايا المجزرة جرى تسليم رفاتهم إلى ذويهم، عقب الانتهاء من عمليات المطابقة، وذلك من أصل 670 سجيناً أُعدموا خلال العام 2014 على يد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).ووفق تقارير أممية، فإن عدد ضحايا مجزرة سجن بادوش قد يتجاوز ألف قتيل، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.وتعود تفاصيل المجزرة إلى العام 2014، إبان سيطرة تنظيم "داعش"، على محافظة نينوى شمال العراق، حيث سيطر على سجن بادوش بعد انسحاب القوات الأمنية المحيطة به آنذاك، ليقوم لاحقاً بارتكاب جريمة جماعية بحق السجناء، عقب فرزهم على أسس طائفية وعرقية.بينما أشارت جهات حكومية عراقية، إلى استمرار العمل في ملف المفقودين والمقابر الجماعية، بهدف إنصاف الضحايا وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، ضمن جهود وطنية لإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم.
https://sarabic.ae/20170326/1023071009.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108635873_90:0:1190:825_1920x0_80_0_0_3b6efa95cc956f197c3471b41927ddf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, حصري
بعد 11 عاما من الجريمة... تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا سجن "بادوش" في العراق
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت (27 كانون الأول/ ديسمبر)، مراسم تسليم دفعة جديدة من رفات ضحايا "مجزرة سجن بادوش" في محافظة نينوى، بعد استكمال إجراءات الفحص والمطابقة من قبل دائرة الطب العدلي.
ووفقاً لمراسل "سبوتنيك
"، فإن 70 قتيلاً من ضحايا المجزرة جرى تسليم رفاتهم إلى ذويهم، عقب الانتهاء من عمليات المطابقة، وذلك من أصل 670 سجيناً أُعدموا خلال العام 2014 على يد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا).
ووفق تقارير أممية، فإن عدد ضحايا مجزرة سجن بادوش قد يتجاوز ألف قتيل، في واحدة من أبشع الجرائم التي ارتُكبت بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى العام 2014، إبان سيطرة تنظيم "داعش"، على محافظة نينوى شمال العراق، حيث سيطر على سجن بادوش بعد انسحاب القوات الأمنية المحيطة به آنذاك، ليقوم لاحقاً بارتكاب جريمة جماعية بحق السجناء، عقب فرزهم على أسس طائفية وعرقية.
وبحسب الجهات المعنية العراقية، فقد ارتفع عدد الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم حتى الآن إلى 171 قتيلا، في وقت واجهت الفرق المختصة تحديات كبيرة في عمليات البحث والتوثيق بعد تحرير المناطق، بسبب طبيعة الأماكن التي وُجدت فيها الرفات، والعوامل البيئية والجغرافية، فيما لا يزال عدد من الضحايا في عداد المفقودين حتى اللحظة.
بينما أشارت جهات حكومية عراقية، إلى استمرار العمل في ملف المفقودين والمقابر الجماعية، بهدف إنصاف الضحايا وتسليم رفاتهم إلى عائلاتهم، ضمن جهود وطنية لإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم.