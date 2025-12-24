https://sarabic.ae/20251224/السوداني-التطبيع-مفردة-غير-موجودة-في-القاموس-العراقي-1108533860.html

السوداني: "التطبيع" مفردة غير موجودة في القاموس العراقي وبلادنا لا تحتاج إليه

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم اﻷربعاء، أن بلاده لا تحتاج إلى تطبيع، لأن التطبيع مفردة غير موجودة بالقاموس العراقي. 24.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة اﻷنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات السوداني جاءت في كلمة له خلال حضوره قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف.وقال رئيس الوزراء العراقي: "استذكارنا للميلاد المجيد تأكيد مضاف على قوة النسيج المتماسك لمجتمعنا، ونعمل بكل إمكانياتنا على صيانة وحماية رموز الوحدة".وأوضح رئيس الوزراء العراقي أنه "كلنا ثقة بأن العراق يعمل على تعزيز مكانته كواحة للاستقرار"، حيث أكد شياع السوداني "نحن في العراق لا نحتاج إلى تطبيع فهي مفردة غير موجودة بالقاموس العراقي".وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في السابع من الشهر الجاري، عن استغراب الحكومة العراقية من تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، بشأن الوضع الداخلي في العراق.وشدد حسين على أن "خيارات الشعب العراقي تُحترم، وأن الديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات".وكان براك صرح في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بأن التجربة الأميركية في العراق يجب عدم تكرارها، كونها استنزفت نحو 3 تريليونات دولار ومئات الآلاف من الأرواح، لافتًا إلى أن إيران ملأت الفراغ الذي تركته واشنطن هناك.وزعم أن الولايات المتحدة دفعت نحو فرض "نوع من الجمهورية" على الواقع السني والشيعي والكردي المنقسم بشدة في العراق، ما أدى إلى خلق نظام فيدرالي يشبه تجربة يوغسلافيا.واعتبر المبعوث الأميركي أن هذا الانقسام سمح لإيران بالتقدم و"ملء الفراغ"، قائلًا إن "إيران تتقدم وتملأ الفراغ، نحن أنشأتا هذا الهيكل المجنون الذي تتمتع فيه الميلشيات بالفعل بالسلطة على البرلمان". ووصف باراك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه زعيم جيد للغاية ويمتلك القدرات، لكنه "ليس له أي سلطة.. لا يمكنه تشكيل ائتلاف لأن قوات الحشد الشعبي والمكونات الأخرى تعرقل المشهد".

