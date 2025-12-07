https://sarabic.ae/20251207/الحكومة-العراقية-تعرب-عن-استغرابها-من-تصريحات-مبعوث-ترامب-بشأن-الوضع-الداخلي-في-البلاد-1107914270.html

الحكومة العراقية تعرب عن استغرابها من تصريحات مبعوث ترامب بشأن الوضع الداخلي في البلاد

الحكومة العراقية تعرب عن استغرابها من تصريحات مبعوث ترامب بشأن الوضع الداخلي في البلاد

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن استغراب الحكومة العراقية من تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة".وشدد حسين على أن "خيارات الشعب العراقي تُحترم، وأن الديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات".من جانبه، ذكر المبعوث الأميركي أن "الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأميركية في العراق "، حسب البيان.وكان باراك صرح في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بأن التجربة الأميركية في العراق يجب عدم تكرارها، كونها استنزفت نحو 3 تريليونات دولار ومئات الآلاف من الأرواح، لافتًا إلى أن إيران ملأت الفراغ الذي تركته واشنطن هناك.واعتبر المبعوث الأميركي أن هذا الانقسام سمح لإيران بالتقدم و"ملء الفراغ"، قائلًا إن "إيران تتقدم وتملأ الفراغ، نحن أنشأتا هذا الهيكل المجنون الذي تتمتع فيه الميلشيات بالفعل بالسلطة على البرلمان". ووصف باراك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه زعيم جيد للغاية ويمتلك القدرات، لكنه "ليس له أي سلطة.. لا يمكنه تشكيل ائتلاف لأن قوات الحشد الشعبي والمكونات الأخرى تعرقل المشهد".

