الحكومة العراقية تعرب عن استغرابها من تصريحات مبعوث ترامب بشأن الوضع الداخلي في البلاد
أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، عن استغراب الحكومة العراقية من تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى تركيا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، بشأن الوضع الداخلي في العراق.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين التقى، اليوم، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص بالملف السوري، توماس باراك، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة".
وأضاف البيان أن الوزير العراقي "عبّر خلال اللقاء عن استغراب الحكومة العراقية من التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي بشأن الوضع الداخلي في العراق "، موضحًا أنّه "كان من المهم توضيح الرؤية بشكل آخر وبما يعكس حقيقة ما تحقق في العراق من تطور سياسي واستقرار نسبي".
وشدد حسين على أن "خيارات الشعب العراقي تُحترم، وأن الديمقراطية والنظام الاتحادي مثبتان في الدستور، وباتا مساراً راسخاً لا بديلَ عنهما رغم التحديات".
من جانبه، ذكر المبعوث الأميركي أن "الإدارة الأميركية تنظر بعين الاحترام إلى التجربة العراقية وإن ما صرح به يخص جانب التجربة الأميركية في العراق "، حسب البيان.
وكان باراك صرح في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بأن التجربة الأميركية في العراق يجب عدم تكرارها، كونها استنزفت نحو 3 تريليونات دولار ومئات الآلاف من الأرواح، لافتًا إلى أن إيران ملأت الفراغ الذي تركته واشنطن هناك.
وزعم أن الولايات المتحدة دفعت نحو فرض "نوع من الجمهورية" على الواقع السني والشيعي والكردي المنقسم بشدة في العراق، ما أدى إلى خلق نظام فيدرالي يشبه تجربة يوغسلافيا.
واعتبر المبعوث الأميركي أن هذا الانقسام سمح لإيران بالتقدم و"ملء الفراغ"، قائلًا إن "إيران تتقدم وتملأ الفراغ، نحن أنشأتا هذا الهيكل المجنون الذي تتمتع فيه الميلشيات بالفعل بالسلطة على البرلمان". ووصف باراك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأنه زعيم جيد للغاية ويمتلك القدرات، لكنه "ليس له أي سلطة.. لا يمكنه تشكيل ائتلاف لأن قوات الحشد الشعبي والمكونات الأخرى تعرقل المشهد".