الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا
الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة التركمانية عشق آباد اليوم الجمعة، أهمية استئناف جلسات الحوار... 12.12.2025
العالم العربي
روسيا
وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيسين رشيد وبوتين استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في عشق آباد على هامش منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، "آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقوية مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل". وكان الرئيس العراقي قد أكد، بوقت سابق من اليوم، دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وشدد على أهمية تكثيف الحوار لإنهاء النزاع.وقال رشيد، في كلمته أمام المنتدى، "نؤكد دعمنا لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره"، مشددا على "أهمية تكثيف الحوار بين الجانبين للوصول إلى تسوية تنهي هذا النزاع". وقال بوتين: إن "الوضع في المنطقة يتطلب منا إجراء مشاورات مستمرة. أود أن أؤكد: لقد دافعنا دائماً عن وحدة أراضي العراق، ودعمنا دائماً جهود قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار للوضع. يمكنكم أن تطمئنوا إلى أن موقفنا ثابت".ووجه دعوة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لزيارة روسيا، قائلا "يسعدنا لقاؤكم في روسيا. وأود التأكيد مجددًا على أننا سنعتبر هذه دعوة رسمية".
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة التركمانية عشق آباد اليوم الجمعة، أهمية استئناف جلسات الحوار والتشاور السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيسين رشيد وبوتين استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في عشق آباد على هامش منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، "آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقوية مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل".

وتابع البيان: أن "اللقاء شهد أيضا بحث مستجدّات الوضع الإقليمي والدولي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار، حيث جرى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة تلك التحديات، وبما يحفظ الاستقرار والسلم الدولي".

وكان الرئيس العراقي قد أكد، بوقت سابق من اليوم، دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وشدد على أهمية تكثيف الحوار لإنهاء النزاع.
وقال رشيد، في كلمته أمام المنتدى، "نؤكد دعمنا لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره"، مشددا على "أهمية تكثيف الحوار بين الجانبين للوصول إلى تسوية تنهي هذا النزاع".
وأكد الرئيس الروسي، خلال اللقاء، دعم بلاده وحدة أراضي العراق ودعم جهود سلطات البلاد لتحقيق الاستقرار.
وقال بوتين: إن "الوضع في المنطقة يتطلب منا إجراء مشاورات مستمرة. أود أن أؤكد: لقد دافعنا دائماً عن وحدة أراضي العراق، ودعمنا دائماً جهود قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار للوضع. يمكنكم أن تطمئنوا إلى أن موقفنا ثابت".
ووجه دعوة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لزيارة روسيا، قائلا "يسعدنا لقاؤكم في روسيا. وأود التأكيد مجددًا على أننا سنعتبر هذه دعوة رسمية".
