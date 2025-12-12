https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-العراقي-يؤكد-أهمية-متابعة-وتنفيذ-الاتفاقيات-والمذكرات-الموقعة-مع-روسيا-1108093015.html
الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا
الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة التركمانية عشق آباد اليوم الجمعة، أهمية استئناف جلسات الحوار... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T18:01+0000
2025-12-12T18:01+0000
2025-12-12T18:01+0000
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0c/1108092855_0:10:2621:1484_1920x0_80_0_0_46fd0664236fe6210f4d6b2e9e5de207.jpg
وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيسين رشيد وبوتين استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في عشق آباد على هامش منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، "آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقوية مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل". وكان الرئيس العراقي قد أكد، بوقت سابق من اليوم، دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وشدد على أهمية تكثيف الحوار لإنهاء النزاع.وقال رشيد، في كلمته أمام المنتدى، "نؤكد دعمنا لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره"، مشددا على "أهمية تكثيف الحوار بين الجانبين للوصول إلى تسوية تنهي هذا النزاع". وقال بوتين: إن "الوضع في المنطقة يتطلب منا إجراء مشاورات مستمرة. أود أن أؤكد: لقد دافعنا دائماً عن وحدة أراضي العراق، ودعمنا دائماً جهود قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار للوضع. يمكنكم أن تطمئنوا إلى أن موقفنا ثابت".ووجه دعوة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لزيارة روسيا، قائلا "يسعدنا لقاؤكم في روسيا. وأود التأكيد مجددًا على أننا سنعتبر هذه دعوة رسمية".
https://sarabic.ae/20251211/بوتين-يلتقي-الرئيس-العراقي-خلال-وجوده-في-عشق-آباد-1108059826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0c/1108092855_0:0:2365:1773_1920x0_80_0_0_c26e72cc0620da262a2180aa3111c315.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, روسيا
الرئيس العراقي يؤكد أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الموقعة مع روسيا
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالعاصمة التركمانية عشق آباد اليوم الجمعة، أهمية استئناف جلسات الحوار والتشاور السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وذكرت الدائرة الإعلامية للرئاسة العراقية، في بيان، أن الرئيسين رشيد وبوتين استعرضا، خلال اللقاء الذي عقد في عشق آباد على هامش منتدى مخصص للسنة الدولية للسلام والثقة، "آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والإجراءات التي ينبغي اعتمادها لتقوية مسارات التفاهم في الملفات ذات الاهتمام المتبادل".
وتابع البيان: أن "اللقاء شهد أيضا بحث مستجدّات الوضع الإقليمي والدولي، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار، حيث جرى الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لمواجهة تلك التحديات، وبما يحفظ الاستقرار والسلم الدولي".
وكان الرئيس العراقي قد أكد، بوقت سابق من اليوم، دعمه لكل الجهود الدولية الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وشدد على أهمية تكثيف الحوار لإنهاء النزاع.
وقال رشيد، في كلمته أمام المنتدى، "نؤكد دعمنا لكل الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي ألقت بظلالها على العالم بأسره"، مشددا على "أهمية تكثيف الحوار بين الجانبين للوصول إلى تسوية تنهي هذا النزاع".
وأكد الرئيس الروسي، خلال اللقاء، دعم بلاده وحدة أراضي العراق ودعم جهود سلطات البلاد لتحقيق الاستقرار.
وقال بوتين: إن "الوضع في المنطقة يتطلب منا إجراء مشاورات مستمرة. أود أن أؤكد: لقد دافعنا دائماً عن وحدة أراضي العراق، ودعمنا دائماً جهود قيادة البلاد لتحقيق الاستقرار للوضع. يمكنكم أن تطمئنوا إلى أن موقفنا ثابت".
ووجه دعوة إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لزيارة روسيا، قائلا "يسعدنا لقاؤكم في روسيا. وأود التأكيد مجددًا على أننا سنعتبر هذه دعوة رسمية".