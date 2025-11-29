ضربة غامضة تغرق كردستان في الظلام.. وتهدد أمن الطاقة في العراق كله

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/ضربة-غامضة-تغرق-كردستان-في-الظلام-وتهدد-أمن-الطاقة-في-العراق-كله---1107620440.html
ضربة غامضة تغرق كردستان في الظلام.. وتهدد أمن الطاقة في العراق كله
ضربة غامضة تغرق كردستان في الظلام.. وتهدد أمن الطاقة في العراق كله
سبوتنيك عربي
تحول حقل "كورمور" الغازي من مشروع واعد لإنهاء أزمة الطاقة في العراق إلى ساحة صراع مفتوح بعد هجوم غامض أصابه بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إغراق كردستان في ظلام... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T15:38+0000
2025-11-29T15:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار تركيا اليوم
إيران
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107620236_0:0:1112:627_1920x0_80_0_0_0370c20b9d11c2fef631620718ed528d.png
فالحقل الذي كان ينتظر أن يضع حدا لأزمة الكهرباء ويحرر العراق من فاتورة الغاز المستورد، وجد نفسه هدفا لضربة غامضة هزت أمن الإقليم والبلاد معا.وتعرض حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال، ليلة يوم الأربعاء الماضي لهجوم باستخدام طائرات مسيّرة، أسفر عن اندلاع حريق في أحد مواقع الحقل، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.ووفقا لمصادر أمنية، فإن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه تسبب في أضرار مادية لحقت ببعض منشآت الحقل، فيما باشرت الجهات المعنية تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمليات.الاطراف الخارجية وتأثيراتها قال المحلل السياسي أحمد السراج، في حديث لـ "سبوتنيك": إن "الهجوم الذي استهدف حقل الغاز الغازي يحمل أبعادا تتجاوز الإطار الداخلي، مشيرا إلى أن أطرافا خارجية تحاول خلط الأوراق عبر توجيه الاتهامات إلى جهات محددة داخل العراق، بهدف فرض وقائع جديدة تتعلق بملف السلاح وتغيير ملامح الخارطة السياسية العراقية".وأشار إلى أن الهجوم تزامن مع حالة التقارب السياسي بين بغداد وأربيل بعد إعلان نتائج الانتخابات، ما يجعل بعض الأطراف غير الراغبة بالاستقرار تعمل على خلط الأوراق وإرباك الوضع. وأضاف أن التعجل في تبني أي رواية أو إصدار قرارات قبل اكتمال التحقيق قد يقود إلى نتائج غير مرغوبة، داعيا إلى التريث لحين تحديد الجهة التي أطلقت الصواريخ على الحقل.وتابع السراج، قائلاً إن ما أعلنه السياسي هوشيار زيباري بشأن انطلاق صواريخ غراد من كركوك، ومعرفة الجهات التي تسيطر على المنطقة، يفتح الباب أمام احتمالات واسعة، وقد يستخدم كعامل لصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي، مؤكدا أن حساسية الملف ترتبط أيضاً بأن العراق يعاني من أزمة في إنتاج الغاز، فيما تعتمد أغلب محطات الكهرباء على الغاز المستورد من إيران، الأمر الذي يجعل البلاد في موقع المستهلك وغير القادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يضاعف خطورة استهداف الحقول الغازية في هذا التوقيت.التفاصيل مبهمةوفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي عبد الستار العيساوي: إن الاستهداف الذي وقع قبل أيام في إقليم كردستان يحمل أبعادا سياسية وأمنية معقدة، خاصة بعد انتهاء الانتخابات وارتفاع مستوى التوتر في المنطقة، موضحا أن الهجوم أدى إلى تعطل التغذية الكهربائية في الإقليم بشكل واسع، حيث بات نحو 80% من كردستان من دون كهرباء نتيجة توقف المحطات التي تعتمد على الغاز المنتج من الحقل المستهدف.وأشار العيساوي، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن طبيعة الهجوم ما تزال غير واضحة، إذ تتعدد الروايات بين استهداف بصاروخ موجه أو بطائرة مسيرة، دون تأكيد رسمي حول كيفية وقوعه، مضيفا أن الاتهامات توزعت بين إيران وتركيا وبعض الفصائل المسلحة داخل العراق، فيما تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات.بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية، والذي أدى إلى تراجع كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية لإقليم كردستان.حقد على كردستان العراقوفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي علاء خضير، لـ"سبوتنيك"، إن حقل كور يعد من أهم الحقول الغازية في شمال العراق، كونه يغذي مناطق واسعة تشمل الموصل وكركوك وصلاح الدين، مؤكدا أن تطويره واستثماره كان من شأنه أن يزود العراق كله بالغاز ويسهم في إنهاء أزمة الطاقة الكهربائية.وأوضح خضير أن هذا الحقل يمتلك قدرة مستقبلية كبيرة، إذ يمكن، في حال دخوله مرحلة الإنتاج الكامل واستثمار شركات عالمية كالأمريكية أو الروسية، أن يوفر احتياجات جميع مرافق الكهرباء في البلاد، ويُنهي اعتماد العراق على الغاز المستورد الذي يكلّف الموازنة ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً.وشدد خضير على ضرورة توفير حماية دولية للحقل، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل عبر قوات أمريكية أو روسية لضمان عدم تكرار الاستهداف، مؤكدا أن حماية هذا الحقل تمثل حماية للاقتصاد الوطني ولمستقبل الطاقة في العراق، وللاستثمار الذي يمكن أن ينهض بالبلاد بأكملها.العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتينبعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
https://sarabic.ae/20251129/العراق-استئناف-تصدير-الغاز-من-حقل-كورمور-بعد-3-أيام-على-الهجوم-بمسيرتين-1107617052.html
https://sarabic.ae/20251128/بعد-استهدافه-حكومتا-إقليم-كردستان-والعراق-تعقدان-اجتماعا---لبحث-مستقبل-حقل-كورمور-للغاز-1107586765.html
https://sarabic.ae/20251126/العراق-توقف-عملية-إنتاج-الغاز-من-حقل-كورمو-بإقليم-كردستان-بسبب-هجوم-بمسيرتين-1107529466.html
https://sarabic.ae/20251127/اتفاق-على-تشكيل-لجنة-تحقيق-مشتركة-بين-بغداد-وأربيل-إثر-استهداف-حقل-كورمور-1107544526.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107620236_193:0:1112:689_1920x0_80_0_0_7dd38a34b630d65875c6b81e8999ec36.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, حصري, تقارير سبوتنيك

ضربة غامضة تغرق كردستان في الظلام.. وتهدد أمن الطاقة في العراق كله

15:38 GMT 29.11.2025
© Sputnikهجوم على حقل "كورمور" الغازي في العراق
هجوم على حقل كورمور الغازي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
تحول حقل "كورمور" الغازي من مشروع واعد لإنهاء أزمة الطاقة في العراق إلى ساحة صراع مفتوح بعد هجوم غامض أصابه بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إغراق كردستان في ظلام واسع وتعطيل معظم محطات الكهرباء، بينما تتقاذف الأطراف الإقليمية والداخلية الاتهامات بانتظار نتائج تحقيق قد يغير ملامح المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
فالحقل الذي كان ينتظر أن يضع حدا لأزمة الكهرباء ويحرر العراق من فاتورة الغاز المستورد، وجد نفسه هدفا لضربة غامضة هزت أمن الإقليم والبلاد معا.

ويعتبر حقل "كورمور"، الموجود في محافظة السليمانية تحديدا، أحد أهم الحقول الغازية في إقليم كردستان شمال العراق، ويقوم باستثماره شركة "دانة غاز" الإماراتية لتأمين الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

وتعرض حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال، ليلة يوم الأربعاء الماضي لهجوم باستخدام طائرات مسيّرة، أسفر عن اندلاع حريق في أحد مواقع الحقل، وفق ما أفادت به مصادر أمنية.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتين
13:30 GMT
ووفقا لمصادر أمنية، فإن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لكنه تسبب في أضرار مادية لحقت ببعض منشآت الحقل، فيما باشرت الجهات المعنية تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمليات.
الاطراف الخارجية وتأثيراتها
قال المحلل السياسي أحمد السراج، في حديث لـ "سبوتنيك": إن "الهجوم الذي استهدف حقل الغاز الغازي يحمل أبعادا تتجاوز الإطار الداخلي، مشيرا إلى أن أطرافا خارجية تحاول خلط الأوراق عبر توجيه الاتهامات إلى جهات محددة داخل العراق، بهدف فرض وقائع جديدة تتعلق بملف السلاح وتغيير ملامح الخارطة السياسية العراقية".

وأوضح السراج أن الجميع بانتظار نتائج التحقيق التي تعمل عليها اللجنة الحكومية المختصة، لافتا إلى أن الاتهامات التي وجهت لفصيل معين، إلى جانب تبادل الاتهامات بين دول إقليمية وأخرى غربية، يؤكد أن ما يجري ليس مجرد قضية داخلية، بل يرتبط بصراع خارجي يراد منه التأثير في المشهد العراقي.

وأشار إلى أن الهجوم تزامن مع حالة التقارب السياسي بين بغداد وأربيل بعد إعلان نتائج الانتخابات، ما يجعل بعض الأطراف غير الراغبة بالاستقرار تعمل على خلط الأوراق وإرباك الوضع.
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
أمس, 11:54 GMT
وأضاف أن التعجل في تبني أي رواية أو إصدار قرارات قبل اكتمال التحقيق قد يقود إلى نتائج غير مرغوبة، داعيا إلى التريث لحين تحديد الجهة التي أطلقت الصواريخ على الحقل.
وتابع السراج، قائلاً إن ما أعلنه السياسي هوشيار زيباري بشأن انطلاق صواريخ غراد من كركوك، ومعرفة الجهات التي تسيطر على المنطقة، يفتح الباب أمام احتمالات واسعة، وقد يستخدم كعامل لصرف الأنظار عن الفاعل الحقيقي، مؤكدا أن حساسية الملف ترتبط أيضاً بأن العراق يعاني من أزمة في إنتاج الغاز، فيما تعتمد أغلب محطات الكهرباء على الغاز المستورد من إيران، الأمر الذي يجعل البلاد في موقع المستهلك وغير القادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، ما يضاعف خطورة استهداف الحقول الغازية في هذا التوقيت.
التفاصيل مبهمة
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي عبد الستار العيساوي: إن الاستهداف الذي وقع قبل أيام في إقليم كردستان يحمل أبعادا سياسية وأمنية معقدة، خاصة بعد انتهاء الانتخابات وارتفاع مستوى التوتر في المنطقة، موضحا أن الهجوم أدى إلى تعطل التغذية الكهربائية في الإقليم بشكل واسع، حيث بات نحو 80% من كردستان من دون كهرباء نتيجة توقف المحطات التي تعتمد على الغاز المنتج من الحقل المستهدف.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العراق.. توقف عملية إنتاج الغاز من حقل كورمو بإقليم كردستان بسبب هجوم بمسيرتين
26 نوفمبر, 21:37 GMT
وأشار العيساوي، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن طبيعة الهجوم ما تزال غير واضحة، إذ تتعدد الروايات بين استهداف بصاروخ موجه أو بطائرة مسيرة، دون تأكيد رسمي حول كيفية وقوعه، مضيفا أن الاتهامات توزعت بين إيران وتركيا وبعض الفصائل المسلحة داخل العراق، فيما تبقى كل الاحتمالات مفتوحة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد العيساوي أن ما جرى لا يستهدف كردستان وحدها، بل العراق بأكمله، لأن الثروات الطبيعية كما نص الدستور هي ملك للشعب العراقي، واستهدافها يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتهديداً مباشراً لموارد البلاد.

بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية، والذي أدى إلى تراجع كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية لإقليم كردستان.
حقد على كردستان العراق
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي علاء خضير، لـ"سبوتنيك"، إن حقل كور يعد من أهم الحقول الغازية في شمال العراق، كونه يغذي مناطق واسعة تشمل الموصل وكركوك وصلاح الدين، مؤكدا أن تطويره واستثماره كان من شأنه أن يزود العراق كله بالغاز ويسهم في إنهاء أزمة الطاقة الكهربائية.
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
‌‏اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين بغداد وأربيل إثر استهداف حقل كورمور
27 نوفمبر, 09:57 GMT
وأوضح خضير أن هذا الحقل يمتلك قدرة مستقبلية كبيرة، إذ يمكن، في حال دخوله مرحلة الإنتاج الكامل واستثمار شركات عالمية كالأمريكية أو الروسية، أن يوفر احتياجات جميع مرافق الكهرباء في البلاد، ويُنهي اعتماد العراق على الغاز المستورد الذي يكلّف الموازنة ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف: أن استهداف الحقل جاء بدافع "الغيرة والحقد الإقليمي"، على حد وصفه، لما يمثله من فرصة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن تعطله وسحب ما يقارب 120 ألف ميغاواط/ويف يؤثر بشكل مباشر على منظومة الكهرباء ويُضعف الدخل القومي في كل من كردستان والعراق.

وشدد خضير على ضرورة توفير حماية دولية للحقل، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل عبر قوات أمريكية أو روسية لضمان عدم تكرار الاستهداف، مؤكدا أن حماية هذا الحقل تمثل حماية للاقتصاد الوطني ولمستقبل الطاقة في العراق، وللاستثمار الذي يمكن أن ينهض بالبلاد بأكملها.
العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتين
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала