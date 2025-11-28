بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251128/بعد-استهدافه-حكومتا-إقليم-كردستان-والعراق-تعقدان-اجتماعا---لبحث-مستقبل-حقل-كورمور-للغاز-1107586765.html
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
سبوتنيك عربي
2025-11-28T11:54+0000
2025-11-28T11:54+0000
2025-11-28T11:54+0000
العراق
أخبار كردستان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063158966_356:0:3997:2048_1920x0_80_0_0_4461c577474ab999980445d32ab14c82.jpg
وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الجمعة، أن الوفدين الأمنيين الرفيعين لحكومة كردستان وحكومة بغداد عقدا اجتماعا في حقل كورمور للغاز نفسه، الواقع في محافظة السليمانية والذي تعرض للانفجار بطائرتين مسيرتين.وترأس الاجتماع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، وحضره رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، في وقت رافق فريق فني عسكري الوفد خلال انعقاد الاجتماع في مقر حقل الغاز.وأكدت الشبكة الإعلامية أن "شركة دانة غاز مستعدة لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية".وأشارت الشركة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين".ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك، الأربعاء، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة السليمانية العراقية.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
https://sarabic.ae/20251126/العراق-توقف-عملية-إنتاج-الغاز-من-حقل-كورمو-بإقليم-كردستان-بسبب-هجوم-بمسيرتين-1107529466.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/06/1063158966_811:0:3542:2048_1920x0_80_0_0_b94856ba4a4ccaa2998dcbec3db860d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار

بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز

11:54 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Osama Diuobوزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Osama Diuob
تابعنا عبر
عقدت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية اجتماعا، اليوم الجمعة، لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز والذي تعرض لهجوم مساء الأربعاء الماضي.
وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الجمعة، أن الوفدين الأمنيين الرفيعين لحكومة كردستان وحكومة بغداد عقدا اجتماعا في حقل كورمور للغاز نفسه، الواقع في محافظة السليمانية والذي تعرض للانفجار بطائرتين مسيرتين.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العراق.. توقف عملية إنتاج الغاز من حقل كورمو بإقليم كردستان بسبب هجوم بمسيرتين
26 نوفمبر, 21:37 GMT
وترأس الاجتماع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، وحضره رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، في وقت رافق فريق فني عسكري الوفد خلال انعقاد الاجتماع في مقر حقل الغاز.
وأكدت الشبكة الإعلامية أن "شركة دانة غاز مستعدة لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية".
وأشارت الشركة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين".
ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك، الأربعاء، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.
ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.
ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة السليمانية العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.
