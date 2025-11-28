https://sarabic.ae/20251128/بعد-استهدافه-حكومتا-إقليم-كردستان-والعراق-تعقدان-اجتماعا---لبحث-مستقبل-حقل-كورمور-للغاز-1107586765.html

بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز

عقدت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية اجتماعا، اليوم الجمعة، لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز والذي تعرض لهجوم مساء الأربعاء الماضي. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الجمعة، أن الوفدين الأمنيين الرفيعين لحكومة كردستان وحكومة بغداد عقدا اجتماعا في حقل كورمور للغاز نفسه، الواقع في محافظة السليمانية والذي تعرض للانفجار بطائرتين مسيرتين.وترأس الاجتماع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، وحضره رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، في وقت رافق فريق فني عسكري الوفد خلال انعقاد الاجتماع في مقر حقل الغاز.وأكدت الشبكة الإعلامية أن "شركة دانة غاز مستعدة لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية".وأشارت الشركة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين".ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك، الأربعاء، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.ويشار إلى أنه قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في 26 أبريل/نيسان من العام الماضي، في هجوم تخريبي استهدف حقل كورمو الغازي بمحافظة السليمانية العراقية.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي.وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى أن الهجوم أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.

