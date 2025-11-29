عربي
العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتين
العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتين
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور للغاز الطبيعي بعد 3 أيام على الهجوم بطائرتين مسيرتين. 29.11.2025
العراق.. استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور بعد 3 أيام على الهجوم بمسيرتين

أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، استئناف تصدير الغاز من حقل كورمور للغاز الطبيعي بعد 3 أيام على الهجوم بطائرتين مسيرتين.
وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، مساء اليوم السبت، أنه بعد عودة الموظفين والفنيين إلى حقل كورمور للغاز، صدرت اليوم أول شحنة من الغاز المسال (LPG) إلى المدن، عقب حادثة الاستهداف.
وزير النفط السوري: بدء الانتاج في حقل غاز يكتنز 9 مليار متر مكعب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
بعد استهدافه... حكومتا إقليم كردستان والعراق تعقدان اجتماعا لبحث مستقبل حقل كورمور للغاز
أمس, 11:54 GMT
وأفادت بأن أول قافلة من الغاز المسال، مكونة من ثمانية صهاريج، أرسلت اليوم من الحقل إلى المدن على سبيل الاختبار.
ونقلت الشبكة عن يوسف نوري، أحد سائقي الصهاريج في كورمور، أنه "في الساعة 09:00 من صباح اليوم، اتصلوا بنا للذهاب وتحميل الغاز المسال. ذهبنا وقمنا بتحميل الغاز بالآلية المعتادة".
وأضاف السائق: "المكان المستهدف كبير وقد تعرض للاحتراق، والفرق الآن مشغولة بالعمل فيه، وهو مستودع لمادة النفثا. وحتى الآن، لم يستأنف تحميل النفثا لديهم".
فيما أوضحت الشبكة الإعلامية، أنه "من المحتمل أن يُطلب اليوم من شركة دانة غاز استئناف إنتاج الغاز رسمياً لمحطات الكهرباء".
وكانت شركة "دانة غاز" قد أعلنت، أمس الجمعة، استعدادها لاستئناف عملها لكنها تطالب بضمانات أمنية"، مشيرة إلى أن "خزان غازات سائلة في المنشأة تعرض لهجوم صاروخي، دون أن تقع أي إصابات بين العاملين"، وذلك يوم الأربعاء الماضي.
ومن جهتها، أعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كردستان في بيان مشترك، الأربعاء، عن توقف ضخ الغاز بالكامل إلى محطات توليد الكهرباء بسبب الهجوم الذي وقع الساعة 11:30 الليلة.
ولفتت الوزارتان إلى أنهما تتابعان، بالتنسيق مع شركة "دانة غاز"، تداعيات الحادث، وتعملان على إعادة الوضع إلى طبيعته.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، الأربعاء، ذكر المتحدث باسم كهرباء إقليم كردستان، أنه سيتم تخفيض تزويد الكهرباء بنسبة 75‎%‎ في الإقليم ومن المتوقع أن يشهد الإقليم نفسه، الاطفاء الكامل خلال الساعات المقبلة.
