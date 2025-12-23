https://sarabic.ae/20251223/العراق-يعلن-توقف-إمدادات-الغاز-الإيراني-بالكامل-1108491748.html
العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة اتخاذ إجراءات بديلة لتأمين استمرار إنتاج الكهرباء إلى أن تُستأنف... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى: إن "توقف الغاز تسبب في خسارة نحو 4000 إلى 4500 ميغاوات من القدرة الإنتاجية نتيجة توقّف بعض الوحدات وتحديد أحمال أخرى، مما أثر على ساعات التجهيز الكهربائي".وأوضح أن "الجانب الإيراني أبلغ الوزارة بتوقف ضخ الغاز لأسباب طارئة"، مشيرا إلى أن "الوزارة لجأت إلى الوقود المحلي البديل بالتنسيق مع وزارة النفط لتشغيل المحطات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كشف مسؤول في الحكومة العراقية في مارس/ آذار 2025، أن بلاده بدأت في استكشاف بدائل لواردات الغاز الإيراني، وذلك في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على جارتها التي تتعرض لعقوبات أمريكية.وقال المسؤول في وزارة الكهرباء العراقية، سعد جاسم، إنه "في السابق، كنا نستورد فقط من إيران، ولكن هناك توجيهات حكومية وإرادة سياسية للاعتماد على مصادر متعددة للواردات".وتمثل إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
