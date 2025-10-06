https://sarabic.ae/20251006/العراق-يحقق-إنجازا-تاريخيا-في-إنتاج-الكهرباء--1105672542.html
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء
سبوتنيك عربي
حقق قطاع الكهرباء في العراق إنجازا غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي، إذ أعلنت وزارة الكهرباء عن تطورات تاريخية ستغير ملامح الطاقة في البلاد. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T10:05+0000
2025-10-06T10:05+0000
2025-10-06T10:05+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102199168_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_a16459fb93743fde0e628a92f0692100.jpg
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تجاوز لأول مرة 28 ألف ميغاواط.وأوضح فاضل، أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لزيادة الإنتاج ومعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، رغم تحديات تأمين الوقود الغازي لمعظم المحطات، من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط، مؤكدا أن خطط تحديث منظومتي النقل والتوزيع وحملات فك الاختناقات ساهمت في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة أصبح مسارا ثابتا للوزارة، مع انتقال مشاريع الطاقة الشمسية من التخطيط إلى التنفيذ، أبرزها مشروع "شمس البصرة" ومشاريع محافظتي كربلاء وبابل التي افتتحت مرحلتها الأولى مؤخراً.وتابع وزير الكهرباء العراقي أن وزارته أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المحلي بطاقة تصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، لتعزيز أمن الطاقة في العراق.
https://sarabic.ae/20251006/أول-دولة-في-العالم-تحظر-استيراد-شاحنات-البنزين-والديزل-1105664414.html
https://sarabic.ae/20250727/العراق-يعلن-موعد-افتتاح-أول-محطة-لإنتاج-الكهرباء-باستخدام-الطاقة-الشمسية-1103080556.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102199168_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_8fd6fd8cd46488ca15a274a1c6d10d5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء في العراق إنجازا غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي، إذ أعلنت وزارة الكهرباء عن تطورات تاريخية ستغير ملامح الطاقة في البلاد.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تجاوز لأول مرة 28 ألف ميغاواط.
وأوضح فاضل، أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لزيادة الإنتاج ومعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، رغم تحديات تأمين الوقود الغازي لمعظم المحطات، من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط، مؤكدا أن خطط تحديث منظومتي النقل والتوزيع وحملات فك الاختناقات ساهمت في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة أصبح مسارا ثابتا للوزارة، مع انتقال مشاريع الطاقة الشمسية من التخطيط إلى التنفيذ، أبرزها مشروع "شمس البصرة" ومشاريع محافظتي كربلاء وبابل التي افتتحت مرحلتها الأولى مؤخراً.
وتابع وزير الكهرباء العراقي أن وزارته أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المحلي بطاقة تصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، لتعزيز أمن الطاقة في العراق.