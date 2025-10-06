عربي
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء
حقق قطاع الكهرباء في العراق إنجازا غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي، إذ أعلنت وزارة الكهرباء عن تطورات تاريخية ستغير ملامح الطاقة في البلاد. 06.10.2025, سبوتنيك عربي
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تجاوز لأول مرة 28 ألف ميغاواط.وأوضح فاضل، أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لزيادة الإنتاج ومعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، رغم تحديات تأمين الوقود الغازي لمعظم المحطات، من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط، مؤكدا أن خطط تحديث منظومتي النقل والتوزيع وحملات فك الاختناقات ساهمت في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة أصبح مسارا ثابتا للوزارة، مع انتقال مشاريع الطاقة الشمسية من التخطيط إلى التنفيذ، أبرزها مشروع "شمس البصرة" ومشاريع محافظتي كربلاء وبابل التي افتتحت مرحلتها الأولى مؤخراً.وتابع وزير الكهرباء العراقي أن وزارته أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المحلي بطاقة تصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، لتعزيز أمن الطاقة في العراق.
العراق يحقق إنجازا تاريخيا في إنتاج الكهرباء

10:05 GMT 06.10.2025
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall محطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall
تابعنا عبر
حقق قطاع الكهرباء في العراق إنجازا غير مسبوق خلال الأسبوع الحالي، إذ أعلنت وزارة الكهرباء عن تطورات تاريخية ستغير ملامح الطاقة في البلاد.
وأعلن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تجاوز لأول مرة 28 ألف ميغاواط.
وأوضح فاضل، أمس الأحد، أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لزيادة الإنتاج ومعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
شاحنات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل
06:25 GMT
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، رغم تحديات تأمين الوقود الغازي لمعظم المحطات، من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط، مؤكدا أن خطط تحديث منظومتي النقل والتوزيع وحملات فك الاختناقات ساهمت في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
27 يوليو, 11:34 GMT
وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة أصبح مسارا ثابتا للوزارة، مع انتقال مشاريع الطاقة الشمسية من التخطيط إلى التنفيذ، أبرزها مشروع "شمس البصرة" ومشاريع محافظتي كربلاء وبابل التي افتتحت مرحلتها الأولى مؤخراً.
وتابع وزير الكهرباء العراقي أن وزارته أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المحلي بطاقة تصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، لتعزيز أمن الطاقة في العراق.
