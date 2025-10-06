https://sarabic.ae/20251006/أول-دولة-في-العالم-تحظر-استيراد-شاحنات-البنزين-والديزل-1105664414.html

أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل

أعلنت إثيوبيا فرض حظر وطني على استيراد الشاحنات العاملة بالديزل، اعتبارا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك بالتزامن مع خطة لتحويل نحو 2000 حافلة في أديس

وبتلك الخطوة، تصبح إثيوبيا هي أول دولة في العالم تطبق هذه السياسة، وفقا لموقع "EV24.Africa".وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال افتتاح مشروع الغاز الطبيعي المسال في كالوب بولاية الصومال الإقليمية، أن التحول إلى الغاز سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل بنسبة لا تقل عن 50% العام المقبل 2026، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود.وأكد أن القرار يشمل حظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود التقليدي، مشيرا إلى أن المستثمرين الذين يستوردون مركبات تعمل بالغاز سيحصلون على دعم حكومي يشمل إعفاءات جمركية، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية. وفي المناسبة نفسها، تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.33 مليار لتر سنويا، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنعين جديدين في الولاية، أحدهما لإنتاج أسمدة اليوريا بالشراكة مع مجموعة دانغوتي النيجيرية، والآخر لتكرير النفط بالتعاون مع مجموعة جولدن كونكورد الصينية. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، هذا اليوم بأنه "لحظة تاريخية تملأ جميع الإثيوبيين فخرا"، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتسريع النمو الاقتصادي في البلاد.

