أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل
أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل
أول دولة في العالم تحظر استيراد شاحنات البنزين والديزل

06:25 GMT 06.10.2025 (تم التحديث: 06:30 GMT 06.10.2025)
أعلنت إثيوبيا فرض حظر وطني على استيراد الشاحنات العاملة بالديزل، اعتبارا من 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وذلك بالتزامن مع خطة لتحويل نحو 2000 حافلة في أديس أبابا والطرق بين المناطق من الوقود إلى الغاز خلال العام الحالي.
وبتلك الخطوة، تصبح إثيوبيا هي أول دولة في العالم تطبق هذه السياسة، وفقا لموقع "EV24.Africa".
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال افتتاح مشروع الغاز الطبيعي المسال في كالوب بولاية الصومال الإقليمية، أن التحول إلى الغاز سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل بنسبة لا تقل عن 50% العام المقبل 2026، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأكد أن القرار يشمل حظر استيراد الشاحنات العاملة بالوقود التقليدي، مشيرا إلى أن المستثمرين الذين يستوردون مركبات تعمل بالغاز سيحصلون على دعم حكومي يشمل إعفاءات جمركية، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وفي المناسبة نفسها، تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.33 مليار لتر سنويا، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنعين جديدين في الولاية، أحدهما لإنتاج أسمدة اليوريا بالشراكة مع مجموعة دانغوتي النيجيرية، والآخر لتكرير النفط بالتعاون مع مجموعة جولدن كونكورد الصينية.
ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، هذا اليوم بأنه "لحظة تاريخية تملأ جميع الإثيوبيين فخرا"، مؤكدا أن هذه المشروعات تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتسريع النمو الاقتصادي في البلاد.
