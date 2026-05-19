"الكهرباء العراقية" تدق ناقوس الخطر...شح الغاز يهدد بصيف ملتهب

عربي
بث مباشر... الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى العاصمة الصينية بكين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260519/الكهرباء-العراقية-تدق-ناقوس-الخطر-شح-الغاز-يهدد-بصيف-ملتهب--1113540250.html
"الكهرباء العراقية" تدق ناقوس الخطر...شح الغاز يهدد بصيف ملتهب
"الكهرباء العراقية" تدق ناقوس الخطر...شح الغاز يهدد بصيف ملتهب
سبوتنيك عربي
في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها قطاع الطاقة في العراق، تتزايد المخاوف من انعكاسات أزمة شح الغاز ونقص الوقود على استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة مع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-19T15:44+0000
2026-05-19T15:46+0000
العراق
الغاز الإيراني
فصل الصيف
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104182957_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_005b296101983f63ce84d1388636a6e3.jpg
وبين التحذيرات الدولية والإجراءات الحكومية المتسارعة، تؤكد وزارة الكهرباء العراقية أن البلاد تواجه مرحلة حرجة تتطلب حلولا عاجلة وأخرى استراتيجية لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالطاقة وتقليل آثار الأزمة على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.وأضاف موسى: "خطط الوزارة الفنية جاهزة، إلا أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بتأمين الوقود، سواء الغاز المحلي أو المستورد"، مبينا أن "تراجع الإمدادات تسبب بتحديد أحمال عدد من محطات الإنتاج وتقليص كفاءتها التشغيلية".وأوضح موسى أن "الوزارة باشرت بعقد اجتماعات مكثفة لإعداد خطة متكاملة تهدف إلى استثمار الطاقات المتاحة من الوحدات التوليدية العاملة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في شبكات التوزيع وإنشاء محطات جديدة داخل مراكز الأحمال لتحقيق استقرار أكبر في ساعات التجهيز".وأشار موسى إلى أن "الحكومة تعمل أيضا على تسريع مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تعزيز التنسيق مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل وتشغيل الوحدات المتضررة من نقص الغاز، بما يمنع خروجها عن الخدمة خلال فصل الصيف".وفي السياق ذاته، حذّرت منصة "إنيرجي" العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة، من تصاعد أزمة الكهرباء في العراق خلال صيف 2026، متوقعةً دخول البلاد مرحلة أكثر تعقيدا في ملف الطاقة نتيجة استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني الذي بات يواجه اضطرابات متكررة بفعل التوترات السياسية وتداعيات الحرب في المنطقة.ووفقا لأحدث تقارير المنصة، بلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2026، نحو 29 غيغاواط، في حين تحتاج البلاد فعليا إلى ما يقارب 40 غيغاواط لتغطية الطلب المحلي المتزايد، ما يكشف عن فجوة كبيرة في القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية.ووفقا للوزارة، فإن استقرار المنظومة الكهربائية يعتمد على مرتكزات أساسية، أبرزها ضمان تدفق الوقود اللازم لتشغيل المحطات، محذرة من أن أي خلل في هذه الإمدادات سينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج وحصص المحافظات من الكهرباء.وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في وقت سابق من العام الحالي، توقف إمدادات الغاز المستورد بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بخسارة المنظومة ما بين 4000 و4500 ميغاواط نتيجة خروج بعض الوحدات التوليدية عن الخدمة وتقليص أحمال وحدات أخرى.
https://sarabic.ae/20260318/الكهرباء-العراقية-تعلن-توقف-إمدادات-الغاز-من-إيران-إلى-العراق--1111626778.html
https://sarabic.ae/20260115/محركات-عراقية-مبتكرة-لتوليد-الكهرباء-ثورة-طاقة-قد-تحل-أزمة-الكهرباء-خلال-6-أشهر-1109233338.html
https://sarabic.ae/20260313/السلطات-العراقية-تكشف-أسباب-انفجار-محطة-كهرباء-أبي-غريب-1111462132.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104182957_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_21d4db7da6f362de334e3ec1c5b1b242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, الغاز الإيراني, فصل الصيف, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الغاز الإيراني, فصل الصيف, تقارير سبوتنيك, حصري

"الكهرباء العراقية" تدق ناقوس الخطر...شح الغاز يهدد بصيف ملتهب

15:44 GMT 19.05.2026 (تم التحديث: 15:46 GMT 19.05.2026)
© Sputnik . Hassan Nabilأزمة الكهرباء في العراق
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2026
© Sputnik . Hassan Nabil
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها قطاع الطاقة في العراق، تتزايد المخاوف من انعكاسات أزمة شح الغاز ونقص الوقود على استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك.
وبين التحذيرات الدولية والإجراءات الحكومية المتسارعة، تؤكد وزارة الكهرباء العراقية أن البلاد تواجه مرحلة حرجة تتطلب حلولا عاجلة وأخرى استراتيجية لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالطاقة وتقليل آثار الأزمة على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "البلاد تواجه تحديات كبيرة في قطاع الطاقة بسبب شح الغاز ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، ما انعكس على استقرار المنظومة الكهربائية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خصوصا مع اقتراب ذروة الأحمال الصيفية".

وأضاف موسى: "خطط الوزارة الفنية جاهزة، إلا أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بتأمين الوقود، سواء الغاز المحلي أو المستورد"، مبينا أن "تراجع الإمدادات تسبب بتحديد أحمال عدد من محطات الإنتاج وتقليص كفاءتها التشغيلية".
وتابع: "رئيس الوزراء وجّه وزارة الكهرباء بإعداد ورقتي عمل، الأولى تتضمن معالجات آنية وسريعة لتقليل تأثير الأزمة الحالية، فيما تركز الثانية على الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار قطاع الطاقة مستقبلا".
وأوضح موسى أن "الوزارة باشرت بعقد اجتماعات مكثفة لإعداد خطة متكاملة تهدف إلى استثمار الطاقات المتاحة من الوحدات التوليدية العاملة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في شبكات التوزيع وإنشاء محطات جديدة داخل مراكز الأحمال لتحقيق استقرار أكبر في ساعات التجهيز".
أزمة الكهرباء في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
"الكهرباء العراقية" تعلن توقف إمدادات الغاز من إيران إلى العراق
18 مارس, 14:42 GMT
وأشار موسى إلى أن "الحكومة تعمل أيضا على تسريع مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تعزيز التنسيق مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل وتشغيل الوحدات المتضررة من نقص الغاز، بما يمنع خروجها عن الخدمة خلال فصل الصيف".
وتابع موسى: "الوزارة تسعى لإطلاع الحكومة والرأي العام على حجم التحديات التي تواجه المنظومة الكهربائية، وفي مقدمتها أزمة الغاز والوقود"، مؤكدا أن "هناك حزمة من التدابير والإجراءات يجري العمل عليها لضمان تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بأفضل مستوى ممكن خلال الفترة المقبلة".
وفي السياق ذاته، حذّرت منصة "إنيرجي" العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة، من تصاعد أزمة الكهرباء في العراق خلال صيف 2026، متوقعةً دخول البلاد مرحلة أكثر تعقيدا في ملف الطاقة نتيجة استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني الذي بات يواجه اضطرابات متكررة بفعل التوترات السياسية وتداعيات الحرب في المنطقة.
محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء.. ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء... ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر
15 يناير, 11:00 GMT
ووفقا لأحدث تقارير المنصة، بلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2026، نحو 29 غيغاواط، في حين تحتاج البلاد فعليا إلى ما يقارب 40 غيغاواط لتغطية الطلب المحلي المتزايد، ما يكشف عن فجوة كبيرة في القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الكهرباء العراقية في بيان رسمي نشر، خلال أبريل/ نيسان الماضي، أن التطورات الأمنية والحرب الدائرة في المنطقة ألقت بظلالها بشكل مباشر على أداء محطات الإنتاج، خاصة مع انخفاض إمدادات الغاز المستورد إلى نحو 15 مليون متر مكعب فقط، الأمر الذي يهدد استقرار ساعات تجهيز الطاقة خلال موسم الصيف المقبل الذي يشهد ذروة الأحمال والاستهلاك.

ووفقا للوزارة، فإن استقرار المنظومة الكهربائية يعتمد على مرتكزات أساسية، أبرزها ضمان تدفق الوقود اللازم لتشغيل المحطات، محذرة من أن أي خلل في هذه الإمدادات سينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج وحصص المحافظات من الكهرباء.
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
السلطات العراقية تكشف أسباب انفجار محطة كهرباء أبي غريب
13 مارس, 18:47 GMT

ويعد الغاز الإيراني عنصرا رئيسيا في تشغيل عدد كبير من محطات التوليد العراقية، ما يجعل أي تراجع أو توقف في الإمدادات سببا مباشرا لانخفاض القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في وقت سابق من العام الحالي، توقف إمدادات الغاز المستورد بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بخسارة المنظومة ما بين 4000 و4500 ميغاواط نتيجة خروج بعض الوحدات التوليدية عن الخدمة وتقليص أحمال وحدات أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала