"الكهرباء العراقية" تدق ناقوس الخطر...شح الغاز يهدد بصيف ملتهب

سبوتنيك عربي

في ظل التحديات المتفاقمة التي يشهدها قطاع الطاقة في العراق، تتزايد المخاوف من انعكاسات أزمة شح الغاز ونقص الوقود على استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة مع... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T15:46+0000

وبين التحذيرات الدولية والإجراءات الحكومية المتسارعة، تؤكد وزارة الكهرباء العراقية أن البلاد تواجه مرحلة حرجة تتطلب حلولا عاجلة وأخرى استراتيجية لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالطاقة وتقليل آثار الأزمة على الحياة اليومية والاقتصاد الوطني.وأضاف موسى: "خطط الوزارة الفنية جاهزة، إلا أن الأزمة الحالية ترتبط بشكل أساسي بتأمين الوقود، سواء الغاز المحلي أو المستورد"، مبينا أن "تراجع الإمدادات تسبب بتحديد أحمال عدد من محطات الإنتاج وتقليص كفاءتها التشغيلية".وأوضح موسى أن "الوزارة باشرت بعقد اجتماعات مكثفة لإعداد خطة متكاملة تهدف إلى استثمار الطاقات المتاحة من الوحدات التوليدية العاملة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع فك الاختناقات في شبكات التوزيع وإنشاء محطات جديدة داخل مراكز الأحمال لتحقيق استقرار أكبر في ساعات التجهيز".وأشار موسى إلى أن "الحكومة تعمل أيضا على تسريع مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن تعزيز التنسيق مع وزارة النفط لتأمين الوقود البديل وتشغيل الوحدات المتضررة من نقص الغاز، بما يمنع خروجها عن الخدمة خلال فصل الصيف".وفي السياق ذاته، حذّرت منصة "إنيرجي" العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة، من تصاعد أزمة الكهرباء في العراق خلال صيف 2026، متوقعةً دخول البلاد مرحلة أكثر تعقيدا في ملف الطاقة نتيجة استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني الذي بات يواجه اضطرابات متكررة بفعل التوترات السياسية وتداعيات الحرب في المنطقة.ووفقا لأحدث تقارير المنصة، بلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2026، نحو 29 غيغاواط، في حين تحتاج البلاد فعليا إلى ما يقارب 40 غيغاواط لتغطية الطلب المحلي المتزايد، ما يكشف عن فجوة كبيرة في القدرة الإنتاجية للشبكة الوطنية.ووفقا للوزارة، فإن استقرار المنظومة الكهربائية يعتمد على مرتكزات أساسية، أبرزها ضمان تدفق الوقود اللازم لتشغيل المحطات، محذرة من أن أي خلل في هذه الإمدادات سينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج وحصص المحافظات من الكهرباء.وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في وقت سابق من العام الحالي، توقف إمدادات الغاز المستورد بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بخسارة المنظومة ما بين 4000 و4500 ميغاواط نتيجة خروج بعض الوحدات التوليدية عن الخدمة وتقليص أحمال وحدات أخرى.

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

