السلطات العراقية تكشف أسباب انفجار محطة كهرباء أبي غريب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل الحادث الذي وقع في المحطة الكهربائية التابعة لمجمع "نجمة بغداد" في منطقة أبي غريب. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل الحادث الذي وقع في المحطة الكهربائية التابعة لمجمع "نجمة بغداد" في منطقة أبي غريب.
وذكرت الوزارة في بيان: "في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الجمعة، اندلع حريق داخل المحطة الكهربائية الخاصة بالمجمع، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني التي توجهت فوراً إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة عليها بشكل كامل، من دون تسجيل أي خسائر بشرية".
وأضاف البيان: "الفحص الأولي أظهر أن الحادث نتج عن حمل زائد في المنظومة الكهربائية داخل المحطة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجار محدود أعقبه اندلاع الحريق".
وفي الوقت ذاته، نفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار ناتج عن طائرة مسيّرة
مفخخة، مؤكدة أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما".
وأشار البيان إلى أن مفارز مركز شرطة أبي غريب باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة تفاصيل الحادث.
كما دعت وزارة الداخلية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات
التي قد تسبب إرباكا للرأي العام.