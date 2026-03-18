"الكهرباء العراقية" تعلن توقف إمدادات الغاز من إيران إلى العراق
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، عن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى: "نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة، توقفت قبل ساعة تدفقات الغاز الإيراني إلى العراق بشكل كامل، ما تسبب بخروج نحو 3100 ميغاواط عن الخدمة".
وأضاف: "وزير الكهرباء أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع موسى إن "فقدان 3100 ميغاوط سيؤثر على المنظومة بالتأكيد وكنا نستعد بشكل جيد لأن تكون محطاتنا جاهزة قبل موسم الذروة".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تطورات تاريخية ستغير ملامح الطاقة في البلاد.
وأعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، أن إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تجاوز لأول مرة 28 ألف ميغاواط.
وأوضح فاضل أن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ مشاريع واسعة لزيادة الإنتاج ومعالجة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأشار إلى أن الوزارة تمكنت، رغم تحديات تأمين الوقود الغازي لمعظم المحطات، من رفع الإنتاج إلى أكثر من 28 ألف ميغاواط، مؤكدًا أن خطط تحديث منظومتي النقل والتوزيع وحملات فك الاختناقات ساهمت في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن تنويع مصادر الطاقة أصبح مسارا ثابتا للوزارة، مع انتقال مشاريع الطاقة الشمسية
من التخطيط إلى التنفيذ، أبرزها مشروع "شمس البصرة" ومشاريع محافظتي كربلاء وبابل التي افتتحت مرحلتها الأولى أخيرا.
وأشار إلى أن الوزارة أبرمت عقودا لإنشاء محطات إنتاجية تعمل بالوقود المحلي بطاقة تصل إلى نحو 48 ألف ميغاواط، لتعزيز أمن الطاقة في العراق
.