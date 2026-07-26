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العراق يؤكد استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية
العراق يؤكد استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عدم إلغاء أي عقود مبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، في تصريحات لشبكة "روداو"، إن "العقود الموقّعة مع الشركات الأجنبية تتضمن بنودًا تمنع فسخها في ظل الظروف الطارئة"، موضحًا أن "أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الالتزامات والجداول الزمنية قد يترتب عليه فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى إلغاء العقد وإدراج الشركة المخالفة ضمن القائمة السوداء".وأضاف الركابي أن "مستويات إنتاج وتصدير النفط لا تزال غير مستقرة نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية"، لافتًا إلى أن "الإنتاج كان يبلغ قبل اندلاع التصعيد نحو 4.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تتأثر العمليات بانسحاب جزئي لبعض الكوادر المتخصصة التابعة للشركات الأجنبية".ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260720/مدينة-الطاقة-في-الفاوهل-ينجح-العراق-في-التحول-من-خزان-نفط-إلى-مركز-إقليمي-للطاقة؟-1115344246.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, إيران, العالم العربي, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, سوق النفط, إيران, العالم العربي, اقتصاد
العراق يؤكد استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عدم إلغاء أي عقود مبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن "غالبية تلك الشركات لم تنسحب بشكل كامل خلال فترة التصعيد، وإنما اكتفت بتقليص أعداد موظفيها قبل البدء في العودة تدريجيًا مع تحسن الأوضاع".
وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي، في تصريحات لشبكة
"روداو"، إن "العقود الموقّعة مع الشركات الأجنبية تتضمن بنودًا تمنع فسخها في ظل الظروف الطارئة"، موضحًا أن "أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الالتزامات والجداول الزمنية قد يترتب عليه فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تصل إلى إلغاء العقد وإدراج الشركة المخالفة ضمن القائمة السوداء".
وأضاف الركابي أن "مستويات إنتاج وتصدير النفط لا تزال غير مستقرة نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية"، لافتًا إلى أن "الإنتاج كان يبلغ قبل اندلاع التصعيد نحو 4.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تتأثر العمليات بانسحاب جزئي لبعض الكوادر المتخصصة التابعة للشركات الأجنبية".
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.