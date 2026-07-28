https://sarabic.ae/20260728/بعد-إغلاق-خطوط-الغاز-في-مجمع-مليتة-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-توجه-باستئناف-الإمدادات-1115567084.html
بعد إغلاق خطوط الغاز في مجمع مليتة... حكومة الوحدة الوطنية الليبية توجه باستئناف الإمدادات
بعد إغلاق خطوط الغاز في مجمع مليتة... حكومة الوحدة الوطنية الليبية توجه باستئناف الإمدادات
سبوتنيك عربي
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أوامر عاجلة لبسط السيطرة على مجمع مليتة للنفط والغاز، وإعادة فتح خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء،... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T10:51+0000
2026-07-28T10:51+0000
2026-07-28T10:51+0000
أخبار ليبيا اليوم
الغاز والنفط في الشرق الأوسط
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وقالت الحكومة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليمات فورية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتحرك العاجل لبسط السيطرة الكاملة على مجمع مليتة وتأمينه، والعمل على إعادة فتح خطوط الغاز واستئناف ضخها إلى محطات إنتاج الكهرباء دون أي تأخير".وشددت الحكومة على أن "أي محاولة لتعطيل تشغيل هذه المنشآت أو منع العاملين من أداء مهامهم ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن الطاقة أو المساس بالمرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين".ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد المخاوف من تأثير أي توقف في إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وما قد يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة وانعكاسات مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.ويلعب مجمع مليتة دورًا محوريًا في تزويد عدد من محطات توليد الكهرباء في ليبيا بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يجعل أي توقف أو اضطراب في عملياته ينعكس مباشرة على إنتاج الكهرباء واستقرار الشبكة العامة، فضلًا عن تأثيره على صادرات الغاز والإيرادات النفطية للبلاد.
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أخبار ليبيا اليوم, الغاز والنفط في الشرق الأوسط
أخبار ليبيا اليوم, الغاز والنفط في الشرق الأوسط
بعد إغلاق خطوط الغاز في مجمع مليتة... حكومة الوحدة الوطنية الليبية توجه باستئناف الإمدادات
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أوامر عاجلة لبسط السيطرة على مجمع مليتة للنفط والغاز، وإعادة فتح خطوط الغاز المغذية لمحطات إنتاج الكهرباء، وذلك عقب إقدام مجموعة من المحتجين على إغلاقها، في خطوة قالت إنها تهدد استقرار الشبكة الكهربائية وتنذر بحدوث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في البلاد.
وقالت الحكومة في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر تعليمات فورية إلى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتحرك العاجل لبسط السيطرة الكاملة على مجمع مليتة وتأمينه، والعمل على إعادة فتح خطوط الغاز واستئناف ضخها إلى محطات إنتاج الكهرباء دون أي تأخير".
وأضاف البيان: "إغلاق خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء داخل مجمع مليتة يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية، ويعرض البلاد لخطر الإظلام العام"، مؤكدًا أن "منشآت النفط والغاز والكهرباء تعد مرافق سيادية تخضع لسلطة الدولة وحدها".
وشددت الحكومة على أن "أي محاولة لتعطيل تشغيل هذه المنشآت أو منع العاملين من أداء مهامهم ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة بتهديد أمن الطاقة أو المساس بالمرافق الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين".
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية كذلك رفضها استغلال أي مطالب أو ظروف لتنفيذ ما وصفته بـ"مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار أو تعريض البلاد لأزمات مصطنعة"، مشيرة إلى أنها ستفرض سيادتها الكاملة على جميع المنشآت الحيوية، ولن تتهاون مع أي أعمال تهدد الأمن القومي أو تعطل المرافق الاستراتيجية.
ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد المخاوف من تأثير أي توقف في إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وما قد يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة وانعكاسات مباشرة على استقرار الشبكة الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.
يُعد مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز، الواقع على الساحل الغربي لليبيا على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس، أحد أهم المرافق الاستراتيجية في قطاع الطاقة الليبي. ويُدار بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية.
ويلعب مجمع مليتة دورًا محوريًا في تزويد عدد من محطات توليد الكهرباء في ليبيا بالغاز الطبيعي، الأمر الذي يجعل أي توقف أو اضطراب في عملياته ينعكس مباشرة على إنتاج الكهرباء واستقرار الشبكة العامة، فضلًا عن تأثيره على صادرات الغاز والإيرادات النفطية للبلاد.