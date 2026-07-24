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من برقان إلى الوفرة... كيف تشكل أكبر 5 حقول نفط وغاز قلب صناعة الطاقة في الكويت؟
من برقان إلى الوفرة... كيف تشكل أكبر 5 حقول نفط وغاز قلب صناعة الطاقة في الكويت؟
سبوتنيك عربي
تشكل أكبر 5 حقول نفط وغاز في الكويت، العمود الفقري لصناعة النفط الكويتية، فهي تنتج ملايين البراميل يوميًا، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في سوق الطاقة العالمية. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T06:51+0000
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وذكرت منصة "الطاقة"، أن هذه الحقول لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الإنتاج الوطني للكويت، وأسهمت في زيادة العائدات الاقتصادية للبلاد بشكل كبير منذ اكتشاف النفط فيها.وشهدت هذه الحقول تطورات هائلة في العقود الماضية، من خلال استثمارات ضخمة لتعزيز إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، ووضعت الكويت خططًا إستراتيجية طموحة لتطويرها، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية.ويعتبر حقل "برقان" أكبر حقل نفط في الكويت، وأحد أضخم الحقول على مستوى العالم، خاصة مع اكتشافه عام 1938، والذي بدأ الإنتاج التجاري منه عام 1946.في وقت اكتُشف حقل "الروضتين" عام 1955، وهو أحد أقدم الحقول في الكويت، ويقع شمالي البلاد، وبدأ الإنتاج التجاري منه عام 1960، وهو مسؤول عن جزء كبير من إنتاج النفط الكويتي.وتُقدَّر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل من النفط، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.ويقع حقل "مناقيش" غربي الكويت، واكتُشِف عام 1955، لكنه بدأ الإنتاج الفعلي عام 1959، وهو أهم الحقول النفطية في الدولة، خاصة وأنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط الخام الثقيل، وهو عنصر رئيس في إستراتيجية الكويت لزيادة الإنتاج.وتبلغ الاحتياطيات المقدرة للحقل نحو 1.11 مليار برميل، في حين يصل إنتاجه الحالي إلى 90 ألف برميل يومي.فيما يعتبر حقل "الوفرة" أحد الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية، ويقع في المنطقة المقسومة، واكتُشِف عام 1954، ويتميز بإنتاج النفط الثقيل.وأكدت المنصة أن احتياطيات الحقل تبلغ 25 مليار برميل من النفط الخام، ويصل إنتاجه الحالي إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، مع خطط لزيادته إلى 300 ألف برميل يوميًا بحلول 2027.
https://sarabic.ae/20251013/وصف-بالتاريخي-شركة-نفط-الكويت-تكتشف-حقلا-بحريا-جديدا-للغاز-الطبيعي-1105966842.html
https://sarabic.ae/20231113/انقطاع-مفاجئ-في-إمدادات-غاز-الوقود-في-مصفاة-الزور-بالكويت-1083094896.html
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الأخبار, الكويت, العالم العربي
الأخبار, الكويت, العالم العربي

من برقان إلى الوفرة... كيف تشكل أكبر 5 حقول نفط وغاز قلب صناعة الطاقة في الكويت؟

06:51 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Gregorio Borgia
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تشكل أكبر 5 حقول نفط وغاز في الكويت، العمود الفقري لصناعة النفط الكويتية، فهي تنتج ملايين البراميل يوميًا، ما يجعلها عنصرًا مهمًا في سوق الطاقة العالمية.
وذكرت منصة "الطاقة"، أن هذه الحقول لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الإنتاج الوطني للكويت، وأسهمت في زيادة العائدات الاقتصادية للبلاد بشكل كبير منذ اكتشاف النفط فيها.
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وشهدت هذه الحقول تطورات هائلة في العقود الماضية، من خلال استثمارات ضخمة لتعزيز إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، ووضعت الكويت خططًا إستراتيجية طموحة لتطويرها، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها الطبيعية.
ويعتبر حقل "برقان" أكبر حقل نفط في الكويت، وأحد أضخم الحقول على مستوى العالم، خاصة مع اكتشافه عام 1938، والذي بدأ الإنتاج التجاري منه عام 1946.

ويتكوّن الحقل من ثلاثة أجزاء رئيسة، هي برقان ومقوع والأحمدي، ويمتد على مساحة شاسعة جنوبي البلاد، وبحسب "الطاقة"، يبلغ إنتاج حقل "برقان" نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، بينما تُقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 44 مليار برميل.

في وقت اكتُشف حقل "الروضتين" عام 1955، وهو أحد أقدم الحقول في الكويت، ويقع شمالي البلاد، وبدأ الإنتاج التجاري منه عام 1960، وهو مسؤول عن جزء كبير من إنتاج النفط الكويتي.
وتُقدَّر احتياطياته بنحو 6 مليارات برميل من النفط، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ويقع حقل "مناقيش" غربي الكويت، واكتُشِف عام 1955، لكنه بدأ الإنتاج الفعلي عام 1959، وهو أهم الحقول النفطية في الدولة، خاصة وأنه يحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط الخام الثقيل، وهو عنصر رئيس في إستراتيجية الكويت لزيادة الإنتاج.
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وتبلغ الاحتياطيات المقدرة للحقل نحو 1.11 مليار برميل، في حين يصل إنتاجه الحالي إلى 90 ألف برميل يومي.

ويقع حقل "الخفجي" في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وهو من الحقول البحرية العملاقة، التي تُدار بشكل مشترك بين البلدين، واكتُشف عام 1960، وبدأ الإنتاج عام 1961، ويبلغ إنتاج الحقل نحو 250 ألف برميل يوميًا.

فيما يعتبر حقل "الوفرة" أحد الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية، ويقع في المنطقة المقسومة، واكتُشِف عام 1954، ويتميز بإنتاج النفط الثقيل.
وأكدت المنصة أن احتياطيات الحقل تبلغ 25 مليار برميل من النفط الخام، ويصل إنتاجه الحالي إلى ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، مع خطط لزيادته إلى 300 ألف برميل يوميًا بحلول 2027.
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