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الكويت تكشف عن إصابات وخسائر بسبب الهجمات الإيرانية
الكويت تكشف عن إصابات وخسائر بسبب الهجمات الإيرانية
سبوتنيك عربي
صرّح الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر الجمعة، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية،... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف أن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية، ما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة". كما تم "استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، نتج عنها أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية"، حسب ما ورد في "صحيفة الخليج". يذكر أنه، في 18 حزيران/يونيو، وقعت طهران وواشنطن، بوساطة دولية قادتها باكستان، مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفذ الجيش الأمريكي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة جولات من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات إيران ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا. من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260717/إعلام-سبعة-قتلى-في-هجمات-أمريكية-على-بندر-خمير-جنوبي-إيران-1115261305.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار ايران اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الكويت, أخبار ايران اليوم

الكويت تكشف عن إصابات وخسائر بسبب الهجمات الإيرانية

21:07 GMT 17.07.2026 (تم التحديث: 21:13 GMT 17.07.2026)
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
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صرّح الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، بأن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر الجمعة، صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية، داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها.
وأضاف أن "العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي بطائرات مسيّرة معادية، ما نتج عنه إصابة عدد من منتسبي القوة البرية الكويتية أثناء تنفيذ مهامهم، حيث تلقى المصابون الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وحالتهم الصحية مستقرة".
كما تم "استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، من بينها إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بعدد من مرافق المحطة ووحدات توليد الطاقة الكهربائية، إلى جانب سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، نتج عنها أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية"، حسب ما ورد في "صحيفة الخليج".
وكانت إيران قد اتهمت، في وقت سابق، الولايات المتحدة بمواصلة "أعمالها العدوانية" ضد أراضيها وارتكاب "جرائم حرب"، داعية مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الهجمات ومحاسبة واشنطن.
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يذكر أنه، في 18 حزيران/يونيو، وقعت طهران وواشنطن، بوساطة دولية قادتها باكستان، مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار وترتيبات أخرى لإنهاء النزاع. ورغم ذلك، نفذ الجيش الأمريكي منذ 8 تموز/يوليو الجاري عدة جولات من الهجمات على إيران، حيث زعمت واشنطن أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات إيران ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريًا.
من جانبه، يرد الجيش الإيراني بضرب قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط، كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف الأعمال العدائية.
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