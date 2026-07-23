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الاتحاد الأوروبي يفشل في تضمين حظر نقل الغاز المسال الروسي في حزمة العقوبات الجديدة
الاتحاد الأوروبي يفشل في تضمين حظر نقل الغاز المسال الروسي في حزمة العقوبات الجديدة
سبوتنيك عربي
فشل الاتحاد الأوروبي من تضمين الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات حظراً على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي بواسطة الناقلات الأوروبية إلى دول ثالثة، وهو ما... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة في بيان المفوضية الأوروبية بشأن اعتماد الحزمة الحادية والعشرين.وكانت اليونان قد رفضت، في وقت سابق، الحظر المفروض على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي وضعته المفوضية الأوروبية، والذي كان من المفترض أن يكون الإجراء المركزي للحزمة الحادية والعشرين.
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي يفشل في تضمين حظر نقل الغاز المسال الروسي في حزمة العقوبات الجديدة

18:28 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 19:07 GMT 23.07.2026)
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
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فشل الاتحاد الأوروبي من تضمين الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات حظراً على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي بواسطة الناقلات الأوروبية إلى دول ثالثة، وهو ما قدمته المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران باعتباره الإجراء المركزي للقيود الجديدة.
وقد تم الاعتراف بهذه الحقيقة في بيان المفوضية الأوروبية بشأن اعتماد الحزمة الحادية والعشرين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "فيما يتعلق بنقل الغاز الطبيعي المسال إلى دول ثالثة والمشتريات المتعلقة بهذا النقل: تم تقديم استثناءات مؤقتة لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد التلقائي".
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وأشارت إلى أنه بدلاً من الحظر خلال العام المقبل، سيُطلب من مشغلي ناقلات الغاز الطبيعي المسال "إبلاغ المفوضية الأوروبية بوجهات العقود وأحجامها". كما نصت على ضرورة قيام الشركات الأوروبية بإخطار بروكسل بأي مبيعات لناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى روسيا.

وكانت اليونان قد رفضت، في وقت سابق، الحظر المفروض على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي وضعته المفوضية الأوروبية، والذي كان من المفترض أن يكون الإجراء المركزي للحزمة الحادية والعشرين.
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