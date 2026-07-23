https://sarabic.ae/20260723/خبير-طاقة-لـسبوتنيك-ارتفاع-أسعار-النفط-ينذر-بموجة-تضخم-عالمية-1115446580.html

خبير طاقة لـ"سبوتنيك": ارتفاع أسعار النفط ينذر بموجة تضخم عالمية

خبير طاقة لـ"سبوتنيك": ارتفاع أسعار النفط ينذر بموجة تضخم عالمية

سبوتنيك عربي

قفزت أسعار النفط بأكثر من 7 في المئة خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجاوز 100 دولار للبرميل، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T17:29+0000

2026-07-23T17:29+0000

2026-07-23T17:29+0000

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مضيق هرمز

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وأكد الخبير في شؤون الطاقة والنفط وائل مهدي، أن دخول مضيق باب المندب دائرة الأزمة إلى جانب مضيق هرمز يضع اثنين من أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم تحت ضغط متزامن.وحذر خبير الطاقة من أن هذا التطور قد يحول "أزمة الطاقة" إلى "موجة تضخم عالمية" وتباطؤ اقتصادي حاد.حاجز الـ 100 دولاروفي تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أشار مهدي إلى أن الأسواق بدأت تتفاعل بالفعل مع هذه المخاطر، حيث تجاوز سعر برميل نفط "برنت" عتبة الـ 100 دولار اليوم، وهو مستوى لم يشهده السوق منذ شهرين.وأوضح الخبير أن مضيق هرمز يمثل العصب الحيوي لتجارة الطاقة، حيث يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط والمشتقات، ما يعادل 20 في المئة من الاستهلاك العالمي وأكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحرا، بالإضافة إلى نحو 20 في المئة من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وهو ما يجعل تعويض هذه الكميات أمراً شبه مستحيل على المدى القصير.باب المندب وتكلفة "رأس الرجاء الصالح"وحول أهمية مضيق باب المندب، لفت مهدي إلى أن خطورته تكمن في كونه الطريق الأقصر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.ولفت إلى أن إغلاق المضيق أو ارتفاع المخاطر فيه يجبر السفن على الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات واستهلاك الوقود وتضاعف تكاليف الشحن والتأمين.واستشهد بأزمات سابقة تضاعفت فيها أسعار شحن الحاويات بأكثر من مرتين، وارتفعت تدفقات النفط حول أفريقيا بنحو 50 في المئة نتيجة تغيير المسارات.تداعيات اقتصادية تتجاوز قطاع الطاقةوحذر مهدي من أن الأزمة ستنتقل من أسواق الطاقة إلى قطاعات الغذاء، النقل، الكهرباء، البتروكيماويات، والأسمدة.وأشار إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن كل ارتفاع بنسبة 10 في المئة في أسعار النفط يضيف نحو 0.4 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم عالميا في الأجل القصير.الاقتصادات الهشة هي الأكثر تضرراوبشأن الانعكاسات على اقتصادات الدول، فرّق مهدي بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول الناشئة، موضحا: "لا أتوقع انهيارا فوريا للاقتصادات الكبرى لامتلاكها احتياطيات استراتيجية وقدرة تمويلية، لكن الخطر الأكبر يحدق بالاقتصادات الهشة والمستوردة للطاقة التي تعاني من ديون مرتفعة ونقص في العملة الأجنبية.وأشار إلى أن استمرار الأزمة لأشهر قد يؤدي في تلك الدول إلى تراجع العملات المحلية، وتسارع التضخم، وربما أزمات مالية حادة تستدعي برامج إنقاذ دولية، مدة الأزمة وحجم التعطيل الفعلي هما من سيحددان مستوى الضرر النهائي للعالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.34 في المئة لتسجل 100.97 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.8 في المئة إلى 97.91 دولارا للبرميل.

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حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, سوق النفط, إيران, مضيق هرمز