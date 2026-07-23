https://sarabic.ae/20260723/مجلس-التعاون-الخليجي-تهديدات-باب-المندب-تستوجب-موقفا-دوليا-حازما---1115425342.html
مجلس التعاون الخليجي: تهديدات باب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما
مجلس التعاون الخليجي: تهديدات باب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن "الاعتداءات الإيرانية" على دول المجلس، إلى جانب تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بإغلاق... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال البديوي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن هذه الممارسات تتطلب تحركًا دوليًا يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.وفي وقت سابق، الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعدًا بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260723/السعودية-تعرض-السفينة-إنسيليا-لاستهداف-أثناء-إبحارها-في-البحر-الأحمر-1115423763.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إيران
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إيران
مجلس التعاون الخليجي: تهديدات باب المندب تستوجب موقفا دوليا حازما
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن "الاعتداءات الإيرانية" على دول المجلس، إلى جانب تهديدات جماعة "أنصار الله" اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب، تمثل تصعيدًا خطيرًا يستوجب المحاسبة الفورية وموقفًا دوليًا حازمًا.
وقال البديوي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن هذه الممارسات
تتطلب تحركًا دوليًا يكفل احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية الملاحة، وحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية.
وفي وقت سابق، الاثنين الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية
، ردًا على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعدًا بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، انتهاء مرحلة خفض التصعيد مع التحالف العربي السارية منذ أواخر 2022، بعد أن تعرض مطار صنعاء لغارات جوية، يوم الاثنين الماضي.
ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية
، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.