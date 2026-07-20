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"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها
"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها
سبوتنيك عربي
برر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، خطوة الجماعة إعلان حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، بأنها جاءت رداً على ما... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T14:32+0000
2026-07-20T14:32+0000
أخبار اليمن الأن
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وأوضح عبد السلام، في بيان عبر "إكس"، أن الجماعة منحت السعودية، بحسب تعبيره، وقتاً كافياً للتوصل إلى حلول سلمية، لكنها تتهمها بـ"المماطلة" وعدم تنفيذ ما تصفه باستحقاقات إنهاء آثار الحرب، معتبراً أن ذلك حال دون التوصل إلى تسوية شاملة.ووجّه عبد السلام اتهامات للملكة بما وصفه "الاستمرار في فرض قيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة"، قائلاً إن ذلك "تسبب في تعقيد حركة النقل البحري والجوي ورفع كلفة الواردات، الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية في اليمن".وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، رداً على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الحاصلة بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" على خلفية توقف الرحلات التجارية إلى المطار الذي يفرض التحالف قيوداً على حركة الملاحة الجوية فيه، إلا أن الجماعة اشترطت فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء.سبق ذلك، يوم الخميس الماضي، تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها، معلناً "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبراً أن "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة"."أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-تعلن-فرض-حظر-بحري-على-السعودية-1115344727.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية

"أنصار الله" اليمنية تعزو حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية إلى تجاهل مطالبها

14:32 GMT 20.07.2026
© Photo / twitter.comجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Photo / twitter.com
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برر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم الاثنين، خطوة الجماعة إعلان حظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، بأنها جاءت رداً على ما اعتبرته عدم استجابة الرياض لمطالبها المتعلقة بإنهاء تداعيات الحرب ورفع القيود المفروضة على اليمن.
وأوضح عبد السلام، في بيان عبر "إكس"، أن الجماعة منحت السعودية، بحسب تعبيره، وقتاً كافياً للتوصل إلى حلول سلمية، لكنها تتهمها بـ"المماطلة" وعدم تنفيذ ما تصفه باستحقاقات إنهاء آثار الحرب، معتبراً أن ذلك حال دون التوصل إلى تسوية شاملة.
ووجّه عبد السلام اتهامات للملكة بما وصفه "الاستمرار في فرض قيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة"، قائلاً إن ذلك "تسبب في تعقيد حركة النقل البحري والجوي ورفع كلفة الواردات، الأمر الذي انعكس على الأوضاع المعيشية في اليمن".
وأشار إلى أن الجماعة تعتبر الإجراءات العسكرية الأخيرة المرتبطة بالملاحة البحرية وسيلة للضغط على السعودية من أجل رفع القيود عن المطارات والموانئ، وتمكين اليمن من الاستفادة من موارده، ومعالجة الملفات الإنسانية، بما في ذلك صرف المرتبات واستكمال ملف الأسرى.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
"أنصار الله" تعلن فرض "حظر بحري" على السعودية
12:20 GMT
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، رداً على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، استئناف رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات الحاصلة بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" على خلفية توقف الرحلات التجارية إلى المطار الذي يفرض التحالف قيوداً على حركة الملاحة الجوية فيه، إلا أن الجماعة اشترطت فتح المطار إلى كافة الوجهات دون استثناء.
سبق ذلك، يوم الخميس الماضي، تهديد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بمهاجمة المنشآت النفطية والحيوية في السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، حال تنفيذ المملكة هجمات جديدة على مناطق سيطرة الجماعة، على خلفية تسيير رحلات جوية بين صنعاء وطهران دون إذن منها، معلناً "عدم القبول باستمرار الحصار والتحكم بالمطارات والموانئ اليمنية"، معتبراً أن "من المستحيل القبول بالإجراءات التي تقوم بها السعودية ضد البلد مهما بلغ مستوى التضحيات وبأي كلفة".
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار أبها جنوبي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
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