https://sarabic.ae/20260723/السعودية-تعرض-السفينة-إنسيليا-لاستهداف-أثناء-إبحارها-في-البحر-الأحمر-1115423763.html

السعودية: تعرض السفينة "إنسيليا" لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر

السعودية: تعرض السفينة "إنسيليا" لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل السعودية أن السفينة "إنسيليا" (ENCELIA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت للاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر،... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T02:34+0000

2026-07-23T02:34+0000

2026-07-23T02:34+0000

السعودية

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

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وأكد المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سلامة جميع أفراد الطاقم، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها، وحماية البيئة البحرية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الاستهدافات تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة السفن التجارية وأطقمها.وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، فرض حظر على الملاحة البحرية السعودية، رداً على ما وصفه "مواجهة الحصار بالحصار"، متوعداً بـ "مواجهة أي تصعيد شامل من السعودية بتصعيد شامل وقاسٍ".ويسيطر التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ انطلاق عملياته العسكرية في اليمن، في 26 مارس/ آذار 2015، على حركة الملاحة في الأجواء اليمنية، حيث يمنح تصاريح لكافة الرحلات الجوية بما فيها الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ 11 عامًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20260720/أنصار-الله-اليمنية-تعزو-حظر-الملاحة-البحرية-المرتبطة-بالسعودية-إلى-تجاهل-مطالبها-1115347870.html

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