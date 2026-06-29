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إعلام: 120 ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز في 4 أيام
إعلام: 120 ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز في 4 أيام
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إعلامية، أن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T10:18+0000
2026-06-29T10:18+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مضيق هرمز
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وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة "Kpler": "عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس".وكشفت الشركة أنه قبل التصعيد في نهاية شهر فبراير/ شباط، كان أكثر من 100 سفينة تمر عبر المضيق يومياً.وذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.وفي وقت سابق من فجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وقد أدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.إيران تربط استدامة أي تفاهم بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيليةعراقجي: سنتخذ إجراءات حاسمة ضد أي خرق للاتفاق من جانب الطرف المقابل
https://sarabic.ae/20260627/طهران-إيران-وسلطنة-عمان-تبحثان-إطار-إدارة-مضيق-هرمز-1114772228.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مضيق هرمز

إعلام: 120 ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز في 4 أيام

10:18 GMT 29.06.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© REUTERS Stringer
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أفادت تقارير إعلامية، أن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران.
وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة "Kpler": "عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس".

وتشير التقارير إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق في أربعة أيام يقارن حاليًا بعدد السفن التي تعبره في يوم واحد قبل التصعيد في المنطقة.

وكشفت الشركة أنه قبل التصعيد في نهاية شهر فبراير/ شباط، كان أكثر من 100 سفينة تمر عبر المضيق يومياً.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف تنفيذ الضربات العسكرية المتبادلة، في وقت يستعد فيه الجانبان لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
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وفي وقت سابق من فجر الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن القوات الأمريكية شنت ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية.

تتبعت بيانات شركة "Kpler" سفن البضائع مثل ناقلات النفط، وسفن البضائع الجافة السائبة، وسفن الغاز الطبيعي المسال (LNG) وسفن غاز البترول المسال (LPG)، ولكن ليس حاويات الشحن.

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وقد أدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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